Как США налаживают отношения с Арменией на фоне ее ссоры с Россией

Как США налаживают отношения с Арменией на фоне ее ссоры с РоссиейСтраны объявили о сотрудничестве в сфере ресурсов и геополитики
Госсекретарь США Марко Рубио продолжает следовать «пути, намеченному президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном». Об этом он заявил, находясь с официальным визитом с закавказской республике, который продлился менее часа. «Вся ваша команда здесь, в Армении, прокладывает путь к более светлому и независимому будущему. Мы очень рады быть здесь, чтобы выразить поддержку вашему мужеству, видению и преданности делу. Нам не терпится сделать больше вместе», – сказал Рубио.
В ходе недолгой встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в одном из залов ереванского аэропорта Рубио подписал с ним три документа, направленных на углубление американо-армянского сотрудничества. Они парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и рамочное соглашение по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, а также подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. В тексте устава о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорится о намерении двух стран развивать оборонное сотрудничество, включая закупку Ереваном американской военной продукции, а также «оборонные консультации».
Запасы редкоземельных металлов в Армении не ярко выраженные и там не проводилось серьезных исследований по этому поводу, говорит советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Он сравнивает ситуацию с ресурсной сделкой между администрацией Трампа и Украиной 2025 г., когда под видом разработки редкоземов под контроль США передавалась вся горнорудная промышленность. На этом направлении США интересны золотые и молибденовые руды Армении. Таким образом, Вашингтон пытается ограничить возможности России, Турции, Азербайджана и Ирана получить доступ к этим ресурсам. Кроме того, эта сделка станет для американцев еще одним поводом для сохранения своего активного присутствия в регионе. Что касается организационных моментов в вопросе редкоземов, то на геологоразведку нужно два-три года, после чего понадобится до двух лет на обоснование проектирования предприятий и порядка четырех-пяти лет на строительство объектов по добыче. «Стоит помнить, что проблема не в добыче редкоземов, а в их переработке. Американцы могут позволить себе самостоятельно перерабатывать до 7000 т. Поэтому фактически сделка с Арменией конкретно в вопросе редкоземов мало чем помогает США. У нынешнего потепления американо-армянских отношений больше политический характер», – подчеркнул Шапошников. По его словам, более реальными источниками доходов для американского бизнеса могут стать золотые и молибденовые месторождения Армении.
Визит Рубио прошел на фоне подготовки Армении к парламентским выборам, которые состоятся 7 июня, и осложнения отношений между Ереваном и Москвой из-за прозападного курса армянского правительства во главе с Пашиняном. В январе МИД Армении сообщил, что Ереван предоставит США контроль над новым международным транспортным коридором «Путь Трампа» на 49 лет, получив 74% доли в проекте. Соглашение определило «рамки реализации амбициозного инфраструктурного проекта». Его цель – создать беспрепятственный мультимодальный транзитный коридор через территорию Армении, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой и станет звеном транскаспийского торгового маршрута.
Визит Рубио в Армению – символический жест США, направленный на оказание политической поддержки Еревану на фоне осложнения его отношений с Москвой, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, это сигнал России как предостережение и напоминание о том, что Вашингтон не намерен уходить с постсоветского пространства, а будет усиливать свое влияние в регионе.
«Хотя действующий американский президент и возобновил диалог с Москвой по Украине, но от политики сдерживания не отошел. Впрочем, это нисколько не противоречит национальной стратегии безопасности США, в которой Россия называется угрозой, с которой можно и нужно договариваться. Однако суть не меняется», – подчеркнул Кошкин.
Кроме того, в активизации Рубио на внешнеполитическом фронте – визите в Армению на фоне поездки в Индию – эксперт видит создание задела для выдвижения действующего госсекретаря в президенты в 2028 г. «Не исключено, что Рубио стремится заранее привлечь армянскую и индийскую диаспоры, а также всех симпатизирующих им», – предположил Кошкин.