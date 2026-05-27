Как США налаживают отношения с Арменией на фоне ее ссоры с Россией

Запасы редкоземельных металлов в Армении не ярко выраженные и там не проводилось серьезных исследований по этому поводу, говорит советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Он сравнивает ситуацию с ресурсной сделкой между администрацией Трампа и Украиной 2025 г., когда под видом разработки редкоземов под контроль США передавалась вся горнорудная промышленность. На этом направлении США интересны золотые и молибденовые руды Армении. Таким образом, Вашингтон пытается ограничить возможности России, Турции, Азербайджана и Ирана получить доступ к этим ресурсам. Кроме того, эта сделка станет для американцев еще одним поводом для сохранения своего активного присутствия в регионе. Что касается организационных моментов в вопросе редкоземов, то на геологоразведку нужно два-три года, после чего понадобится до двух лет на обоснование проектирования предприятий и порядка четырех-пяти лет на строительство объектов по добыче. «Стоит помнить, что проблема не в добыче редкоземов, а в их переработке. Американцы могут позволить себе самостоятельно перерабатывать до 7000 т. Поэтому фактически сделка с Арменией конкретно в вопросе редкоземов мало чем помогает США. У нынешнего потепления американо-армянских отношений больше политический характер», – подчеркнул Шапошников. По его словам, более реальными источниками доходов для американского бизнеса могут стать золотые и молибденовые месторождения Армении.