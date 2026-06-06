Между Россией и ЕС: кто претендует на пост премьера Армении

Между Россией и ЕС: кто претендует на пост премьера АрменииГолосование на парламентских выборах определит курс страны
- Как проходят выборы
- Никол Пашинян - действующий премьер
- Самвел Карапетян – предприниматель и миллиардер
- Роберт Кочарян – бывший президент
- Опросы общественного мнения
7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, в которых примут участие 17 партий и два избирательных блока. Исход голосования определит, останется ли на своем посту премьер-министр Никол Пашинян, который стремится к интеграции с Евросоюзом, или же верх возьмет оппозиция, нацеленная на сохранение членства в Евразийском экономическом союзе.
Как проходят выборы
Армения – парламентская республика. Национальное собрание, которое состоит минимум из 101 депутата и избирается сроком на пять лет, формирует правительство. Его возглавляет премьер-министр – фактический глава государства, назначаемый президентом по представлению парламентского большинства.
Выборы в Национальное собрание проходят по пропорциональной системе, то есть избирательным спискам. Для прохождения в парламент самостоятельной партии нужно набрать не менее 4% голосов, блоку из 2-3 партий – 8%, а более крупному блоку – 10%. Если барьер преодолевают менее трех списков, то мандаты получают первые три лидера по числу голосов.
Ключевая особенность – так называемая бонусная система. Она предусматривает, что лидирующему списку, который набирает менее 54% голосов, предоставляются дополнительные мандаты (до 54% мест). А при результате более 66% «лишние» мандаты передаются другим участникам.
Кто претендует на пост премьера
Никол Пашинян – «Гражданский договор». Журналист, лидер «бархатной революции» и действующий премьер-министр.
Родился 1 июня 1975 г. в Иджеване Армянской ССР. В школьные годы участвовал в акциях протеста в рамках Карабахского движения. В 1991 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета и во время учебы начал сотрудничать с оппозиционными изданиями.
С 1993 г. работал корреспондентом, в 1998 г. стал координатором предвыборного штаба Ашота Блеяна на президентских выборах. Тогда же основал и возглавил газету «Орагир». В 2004 г. его автомобиль взорвался в центре Еревана. Пашинян обвинил предпринимателя Гагика Царукяна в покушении, однако следствие пришло к выводу, что причиной взрыва стало замыкание.
В 2007 г. начал собственную политическую карьеру и возглавил блок «Импичмент», который набрал на парламентских выборах 1,3%. Затем вошел в предвыборный штаб кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. В 2008 г. Пашинян активно участвовал в протестах, разгоревшихся после поражения Тер-Петросяна, и был объявлен в розыск. В 2010 г. получил 7 лет тюрьмы, но уже в следующем году вышел по амнистии.
В 2012 г. избрался депутатом Национального собрания от блока «Армянский национальный конгресс». Спустя три года стал одним из учредителей партии «Гражданский договор». В 2017 г. переизбрался по списку блока «Елк». Тогда же баллотировался на пост мэра Еревана, но проиграл действующему градоначальнику Тарону Маргаряну.
В 2018 г. возглавил серию протестных акций против правящей Республиканской партии Армении. Поводом стало назначение бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра (после вступления в силу конституционных поправок республика перешла от президентской к парламентской форме правления). В результате кресло досталось самому Пашиняну.
«Революция произошла не только в Армении, но и среди армян всего мира, в национальном сознании, и ее самым важным результатом должно стать использование национального потенциала», – заявил новый глава правительства. На внеочередных парламентских выборах в декабре 2018 г. он возглавил блок «Мой шаг» (получил свыше 70% голосов) и сохранил пост.
Главная проблема действующего премьера – поражение во Второй карабахской войне 2020 г., которое спровоцировало волну протестов с требованием его отставки. Тем не менее на внеочередных выборах в 2021 г. «Гражданский договор» получил 54% и удержал власть. «История показала, что победа в войне не всегда превращалась в победу, и таким же образом поражение в войне не всегда становилось поражением. Мы должны превратить наше поражение в победу», – говорил премьер. Он обещал углублять и развивать отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС.
В 2024 г. Европарламент принял резолюцию, согласно которой Армения соответствует требованиям для вступления в Евросоюз. После этого риторика Пашиняна изменилась. В 2025 г. Национальное собрание одобрило закон «О начале процесса членства Армении в ЕС», а сам премьер заявил тогда, что страна «безусловно и безоговорочно» этого хочет.
«Народ Армении должен иметь альтернативу – быть в составе ЕАЭС или ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении», – объяснял Пашинян в мае 2026 г. В ответ Москва предупредила о серьезных экономических последствиях, с которыми столкнется республика в случае выхода из ЕАЭС, и начала ограничивать импорт армянских цветов, алкоголя, рыбы и сельскохозяйственной продукции. Пашинян уверяет, что не собирается предпринимать «никаких радикальных действий в отношениях с Россией»: «У меня дружеские отношения с президентом РФ в самом истинном смысле этого слова».
Самвел Карапетян – «Сильная Армения». Основатель и президент промышленно-строительной группы «Ташир».
Родился 18 августа 1965 г. в Калинино Армянской ССР (в 1991-м по инициативе Карапетяна городу было присвоено название Ташир). Окончил машиностроительный факультет Ереванского политехнического института, получив инженерное образование. После вуза некоторое время работал на местном заводе.
Предпринимательскую деятельность Карапетян начал в конце 1980‑х – сначала организовал небольшое производство по выпуску эмалированной посуды в Армении. После переезда в Россию Самвел Карапетян вместе с братом Кареном в 1997 г. приобрел «Калугаглавснаб» и начал выстраивать структуру будущего холдинга «Ташир». Первые проекты были связаны со строительством и локальными инвестициями в Калужской области, но постепенно бизнес включил в портфель активы в девелопменте, энергетике, финансах, производстве и общественном питании. В 2026 г. Forbes оценил состояние предпринимателя в $4,1 млрд.
До июня 2025 г. Карапетян не участвовал в политической жизни Армении, однако на фоне конфликта между Пашиняном и Армянской апостольской церковью высказался в защиту последней. «Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему», – заявил бизнесмен. После этого ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, а также отмывании денег. Сейчас предприниматель находится под домашним арестом.
В начале 2026 г. Карапетян создал и возглавил партию «Сильная Армения». На выборы она идет в альянсе с «Новой эрой» и «Объединенными армянами». «Что касается моей пророссийской позиции, то я не считаю Россию нашим врагом, я считаю ее дружественной страной, но для меня это интересы Республики Армения и армянского народа», – говорил предприниматель. В апреле Карапетян анонсировал отказ от гражданства России, чтобы принять участие в выборах. У предпринимателя также был паспорт Кипра, от которого он тоже отказался. В 2026 г. Forbes оценил состояние бизнесмена в $4,1 млрд.
«Сильная Армения» обещает радикальные экономические реформы, привлечение крупных инвестиций, снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, проведение дерегуляции и урезание полномочия контролирующих органов, а также пересмотр энергетических и инфраструктурных контрактов в пользу национальных интересов.
«Мы выведем Армению из статуса геополитической жертвы. Восстановим баланс интересов и приоритетов в регионе. И тогда транзитные пути останутся на суверенной территории Армении, наполняя ее бюджет сотнями миллионов долларов в год, а не бюджет другой, даже союзной страны», – уверяет бизнесмен.
Роберт Кочарян – «Армения». Бывший президент, руководитель главной оппозиционной силы.
Родился 31 августа 1954 г. в Степанакерте – столице Нагорно‑Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (сейчас – город Ханкенди в Азербайджане). В 1971 г. поступил на заочное отделение Московского энергетического института, но вскоре был призван в Советскую армию. С 1973 г. работал на предприятиях в Степанакерте и Москве, а затем продолжил учебу: в 1982 г. с отличием окончил электротехнический факультет Ереванского политехнического института, получив диплом инженера-электромеханика. В начале 1980-х годов он начал политическую деятельность: в 1980-1981 гг. работал инженером-механиком на Степанакертском электротехническом заводе, а в 1981-1985 годах занимал пост второго секретаря Степанакертского горкома ВЛКСМ.
В 1988 г. стал лидером движения за выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджанской ССР и переход под контроль Армении. В 1994 г. возглавил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Спустя три года занял пост премьер-министра Армении, а еще через год избрался президентом. Провел на этом посту два срока.
Конец правления Кочаряна омрачили события 1 марта 2008 г., когда после парламентских выборов был жестоко подавлен протест оппозиции, где погибли 10 человек. Придя к власти, Пашинян инициировал уголовное преследование бывшего президента в связи с предполагаемой причастностью к трагедии.
В июне 2009 г. был избран независимым директором АФК «Система». Выступал категорически против конституционных реформ 2015 г.
По итогам досрочных парламентских выборов 2021 г. альянс «Армения» Кочаряна сформировал самую крупную оппозиционную фракцию, однако сам он от мандата отказался. «Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха, и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти», – объяснял политик.
К концу 2022 г. альянс распался. Теперь коалиция Кочаряна возвращается в обновленном формате и выступает за углубление отношений с Россией. «Мы не должны делать никогда шагов, которые нашими партнерами и великими странами могут быть оценены как угроза их безопасности», – считает политик.
Опросы общественного мнения
Как показывают данные PolitPro, «Гражданский договор» уверенно лидировал на протяжении всего 2026 г. Пиковый показатель пришелся на май, когда рейтинг партии достиг рекордных 56%.
Согласно результатам другого опроса EVN, деятельность премьер-министра Никола Пашиняна одобряют 49% граждан, тогда как 33,7% респондентов его политикой не удовлетворены. 55,1% опрошенных считают, что нынешнему правительству не удалось предпринять достаточных мер для борьбы с коррупцией. С другой стороны, 53,8% респондентов отмечают, что за время премьерства Пашиняна в стране улучшилась ситуация с безопасностью.