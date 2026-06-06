Между Россией и ЕС: кто претендует на пост премьера Армении

В начале 2026 г. Карапетян создал и возглавил партию «Сильная Армения». На выборы она идет в альянсе с «Новой эрой» и «Объединенными армянами». «Что касается моей пророссийской позиции, то я не считаю Россию нашим врагом, я считаю ее дружественной страной, но для меня это интересы Республики Армения и армянского народа», – говорил предприниматель. В апреле Карапетян анонсировал отказ от гражданства России, чтобы принять участие в выборах. У предпринимателя также был паспорт Кипра, от которого он тоже отказался. В 2026 г. Forbes оценил состояние бизнесмена в $4,1 млрд.