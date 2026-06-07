Итоговая явка на парламентских выборах в Армении достигла почти 59%В голосовании приняли участие 1 476 597 граждан
В парламентских выборах в Армении участие приняли почти 59% избирателей. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Овакимян, передает «РИА Новости».
По словам главы ЦИК, окончательная явка составила 58,97%, или 1 476 597 граждан.
Избирательные участки на выборах завершили работу в 20:00 по местному времени (19:00 мск). По всей стране были закрыты 2005 участков, однако граждане, которые к этому моменту уже находились внутри помещений для голосования, сохранили возможность отдать свой голос.
К 17:00 по местному времени (16:00 мск) проголосовали 1 224 957 граждан. Это составляет 48,92% от общего числа избирателей, включенных в списки. В частности, явка в Ереване составила 48,52% (412 168 человек). Всего правом голоса на текущих парламентских выборах обладали 2 503 976 граждан Армении.
Ранее оппозиционные силы и независимые наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе парламентских выборов в Армении. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что правоохранительные органы чинили препятствия работе их штаба, задерживали членов штаба для допросов, а также зафиксирован вынос бюллетеней и открытое голосование. Блок «Сильная Армения» сообщил о незаконном проникновении советника премьера на избирательный участок в общине Мецаван. «Процветающая Армения» заявила о нападении силовиков на ее территориальные структуры.
На пост премьера по итогам выборов претендуют действующий глава правительства Никол Пашинян (выступает за сближение с ЕС), экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения», за сохранение членства в ЕАЭС) и основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»).