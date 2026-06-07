Итоговая явка на парламентских выборах в Армении достигла почти 59%

Ранее оппозиционные силы и независимые наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе парламентских выборов в Армении. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что правоохранительные органы чинили препятствия работе их штаба, задерживали членов штаба для допросов, а также зафиксирован вынос бюллетеней и открытое голосование. Блок «Сильная Армения» сообщил о незаконном проникновении советника премьера на избирательный участок в общине Мецаван. «Процветающая Армения» заявила о нападении силовиков на ее территориальные структуры.