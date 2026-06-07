В Армении завершилось голосование на парламентских выборах

В Армении завершилось голосование на парламентских выборахИзбирательные участки закрылись в 19:00 мск
Избирательные участки на выборах в Национальное собрание Армении завершили работу в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве). Об этом сообщил «Sputnik Армения».
По всей стране были закрыты 2005 участков, однако граждане, которые к этому моменту уже находились внутри помещений для голосования, сохранили возможность отдать свой голос.
К 17:00 по местному времени (16:00 мск) участие в голосовании приняли 1 224 957 граждан. Это составляет 48,92% от общего числа избирателей, включенных в списки. В частности, явка в Ереване составила 48,52% (412 168 человек).
Всего правом голоса на текущих парламентских выборах обладали 2 503 976 граждан Армении.
За места в парламенте борются два блока и 16 партий. На пост премьера претендуют три кандидата: действующий глава правительства Никол Пашинян, основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»), а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.