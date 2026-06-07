На выборах в Армении уже проголосовали 14,5% граждан

На выборах в Армении уже проголосовали 14,5% гражданЗа места в парламенте борются два блока и 16 партий
На выборах в парламент Армении проголосовали 362 657 избирателей, или 14,48%. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя ЦИК Армении Анну Григорян. Таковы данные по состоянию на 11:00 по местному времени (10:00 мск).
Общее число граждан, допущенных к голосованию, – 2 503 976. При этом в Ереване явка составила 122 856 человек.
В Армении открылись 2005 избирательных участков. Голосование на парламентских выборах продлится с 08:00 до 20:00. За места в парламенте борются два блока и 16 партий.
Итоги парламентских выборов в Армении определят, сохранит ли пост премьер-министра действующий глава правительства Никол Пашинян, выступающий за сближение с Евросоюзом, или победу одержит оппозиция, настаивающая на сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.
На пост премьера претендуют три кандидата: Пашинян, основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»), а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.
Накануне Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство генерального прокурора о начале уголовного преследования в отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения». По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Пашинян предпринял попытки снять с выборов всех оппонентов.