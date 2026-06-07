На выборах в Армении уже проголосовали 14,5% граждан

На выборах в парламент Армении проголосовали 362 657 избирателей, или 14,48%. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя ЦИК Армении Анну Григорян. Таковы данные по состоянию на 11:00 по местному времени (10:00 мск).