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В Армении начались выборы в парламент

Ведомости

В Армении в 08:00 открылись 2005 избирательных участков для голосования на парламентских выборах, передает «Sputnik Армения». Они будут работать до 20:00.

По данным МВД, право выбора имеют 2,49 млн человек. За места в парламент борются два блока и 16 партий.

Результаты покажут, останется ли на своем посту премьер-министр Никол Пашинян, который стремится к интеграции с Евросоюзом, или же верх возьмет оппозиция, которая хочет сохранить членство в Евразийском экономическом союзе.

На пост премьера претендуют Пашинян, Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения», основатель группы «Ташир») и Роберт Кочарян (блок «Армения», экс-президент, руководитель главной оппозиционной силы). 

Накануне ЦИК страны разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Пашинян таким образом пытается снять конкурентов с выборов.

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