ЦИК Армении разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты

Выборы в Национальное собрание проходят по пропорциональной системе, то есть по избирательным спискам. Для прохождения в парламент самостоятельной партии нужно набрать не менее 4% голосов, блоку из двух-трех партий – 8%, а более крупному блоку – 10%. Если барьер преодолевают менее трех списков, мандаты получают первые три лидера по числу голосов.