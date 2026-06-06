ЦИК Армении разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты
Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство генерального прокурора о начале уголовного преследования в отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения». Это Вааге Тавакалян, Айк Авакян, Вааг Егиазарян, Артур Абрамян, Ашот Саакян и Сасун Бадоян. Об этом сообщает News.am со ссылкой на пресс-секретаря ЦИК Седу Гукасян. Их подозревают в «денежном вознаграждении множества людей» и последующем отмывании средств.
ЦИК также рассмотрел заявление партии «Республика», в котором требовалось аннулировать регистрацию «Сильной Армении». Комиссия приняла решение отклонить это требование.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов с выборов, поэтому голосование нельзя считать легитимным.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 19 политических сил, в том числе правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном.
Выборы в Национальное собрание проходят по пропорциональной системе, то есть по избирательным спискам. Для прохождения в парламент самостоятельной партии нужно набрать не менее 4% голосов, блоку из двух-трех партий – 8%, а более крупному блоку – 10%. Если барьер преодолевают менее трех списков, мандаты получают первые три лидера по числу голосов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия охранит отношения с Арменией, даже если Пашинян победит на выборах. 4 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, решит она остаться в ЕАЭС или вступить в ЕС.