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ЦИК Армении отклонил требования снять партию Карапетяна с выборов

Ведомости

Центризбирком Армении отклонил требование лидера прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна об отмене регистрации блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает News.am.

«Республика» подала заявление 5 июня за два дня до выборов. Поводом стали якобы имевшие место нарушения со стороны «Сильной Армении» в ходе избирательной кампании, в том числе подкуп и превышение лимитов на агитацию.

Парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 г.

Карапетян был задержан в Ереване 18  июня 2025  г. по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест. 12 февраля стало известно, что Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от «Сильной Армении».

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