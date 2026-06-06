ЦИК Армении отклонил требования снять партию Карапетяна с выборов
Центризбирком Армении отклонил требование лидера прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна об отмене регистрации блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает News.am.
«Республика» подала заявление 5 июня за два дня до выборов. Поводом стали якобы имевшие место нарушения со стороны «Сильной Армении» в ходе избирательной кампании, в том числе подкуп и превышение лимитов на агитацию.
Парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 г.
Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. по обвинению в публичных призывах к захвату власти, 18 января он был переведен под домашний арест. 12 февраля стало известно, что Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от «Сильной Армении».