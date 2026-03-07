Адвоката бизнесмена Карапетяна отправили под домашний арест
Адвокат Рубен Акопян, который защищал интересы бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и бизнесмена Самвела Карапетяна, отправлен под домашний арест. Об этом «Sputnik. Армения» сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.
Антикоррупционный комитет обнародовал аудиозапись, в которой утверждается, что Акопян пытался подкупить одного из свидетелей по делу об убийстве. По информации комитета, адвокат пытался убедить свидетеля дать ложные показания в суде.
В результате возбуждено уголовное дело против трех человек, включая адвоката. Защита Акопяна отрицает заявления Антикоррупционного комитета.
Гаспарян подчеркнула, что распространенная аудиозапись не может быть принята как доказательство, так как она не прошла экспертную проверку. Нет заключения эксперта о том, кто именно говорит на записи и является ли она подлинной или созданной с помощью искусственного интеллекта, отметила адвокат.
Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. и помещен под арест сроком на два месяца. Бизнесмен не признает вину. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей. 18 января российский бизнесмен вышел из ереванского СИЗО под домашний арест.