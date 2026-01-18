Самвела Карапетяна вернули под домашний арест из СИЗО
Российский бизнесмен Самвел Карапетян, обвиняемый в Армении в призывах к свержению власти и финансовых махинациях, вышел из ереванского СИЗО под домашний арест, пишет ТАСС.
Предпринимателя Самвела Карапетяна вернули под домашний арест по решению Антикоррупционного суда Армении, который избрал комбинированную меру пресечения: домашний арест, залог и подписку о невыезде.
Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. и помещен под арест сроком на два месяца. Бизнесмен не признает вину. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей.
16 января Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря 2025 г. о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест и вернул бизнесмена в СИЗО.