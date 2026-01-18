Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Самвела Карапетяна вернули под домашний арест из СИЗО

Ведомости

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, обвиняемый в Армении в призывах к свержению власти и финансовых махинациях, вышел из ереванского СИЗО под домашний арест, пишет ТАСС.

Предпринимателя Самвела Карапетяна вернули под домашний арест по решению Антикоррупционного суда Армении, который избрал комбинированную меру пресечения: домашний арест, залог и подписку о невыезде.

Карапетян был задержан в Ереване 18  июня 2025  г. и помещен под арест сроком на два месяца. Бизнесмен не признает вину. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей.

16 января Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30  декабря 2025 г. о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест и вернул бизнесмена в СИЗО.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь