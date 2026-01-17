Самвела Карапетяна вернут под домашний арест из СИЗО
Антикоррупционный суд Армении вернул предпринимателя Самвела Карапетяна под домашний арест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Арама Вардеваняна.
Суд избрал комбинированную меру пресечения: домашний арест, залог и подписку о невыезде.
16 января Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря 2025 г. о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест и вернул бизнесмена в СИЗО.
Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. и помещен под арест сроком на два месяца. Бизнесмен не признает вину. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей.
15 августа Антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца. 18 ноября суд вновь продлил арест Карапетяна еще на два месяца.