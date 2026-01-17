Самвела Карапетяна вернут под домашний арест из СИЗО

Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. и помещен под арест сроком на два месяца. Бизнесмен не признает вину. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей.