Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бизнесмен Карапетян вновь помещен под стражу

Ведомости

Бизнесмен Самвел Карапетян вновь заключен под стражу. Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста, под которой он находился с 30 декабря 2025 г. Об этом сообщает «Sputnik. Армения».

«Апелляционный антикоррупционный суд отменил решение Антикоррупционного суда, удовлетворив ходатайство Следственного комитета об аресте Самвела Карапетяна», – сказала адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян (цитата по «Интерфаксу»).

Карапетяна задержали 18 июня 2025 г. в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.

15 августа Антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. По словам Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно. 18 ноября суд еще на два месяца продлил арест Карапетяна.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её