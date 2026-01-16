Бизнесмен Карапетян вновь помещен под стражу

Карапетяна задержали 18 июня 2025 г. в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.