Бизнесмен Карапетян вновь помещен под стражу
«Апелляционный антикоррупционный суд отменил решение Антикоррупционного суда, удовлетворив ходатайство Следственного комитета об аресте Самвела Карапетяна», – сказала адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян (цитата по «Интерфаксу»).
Карапетяна задержали 18 июня 2025 г. в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.
15 августа Антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. По словам Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно. 18 ноября суд еще на два месяца продлил арест Карапетяна.