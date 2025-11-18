Бизнесмену Самвелу Карапетяну продлили арест на два месяца
Суд еще на два месяца продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению конституционного строя. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает «РИА Новости»,
Он напомнил, что сторона защиты считает обвинения против Карапетяна сфабрикованными и незаконными.
Карапетяна задержали 18 июня в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.
15 августа антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. Заседание продолжалось около 10 часов. По словам адвоката Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно.
8 сентября антикоррупционный апелляционный суд Армении отказался изменить меру пресечения Карапетяну. «Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом», – рассказал тогда Вардеванян.