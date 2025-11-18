Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бизнесмену Самвелу Карапетяну продлили арест на два месяца

Ведомости

Суд еще на два месяца продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению конституционного строя. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает «РИА Новости»,

Он напомнил, что сторона защиты считает обвинения против Карапетяна сфабрикованными и незаконными.

Карапетяна задержали 18 июня в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.

Защита Карапетяна подала апелляцию на продление ареста в Армении

Политика / Международные новости

15 августа антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. Заседание продолжалось около 10 часов. По словам адвоката Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно.

8 сентября антикоррупционный апелляционный суд Армении отказался изменить меру пресечения Карапетяну. «Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом», – рассказал тогда Вардеванян.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте