Суд в Армении продлил арест Самвела Карапетяна на два месяца
Антикоррупционный суд Армении продлил на два месяца предварительный арест российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает ТАСС.
Адвокат подчеркнул, что считает предъявленные обвинения беспочвенными и политически мотивированными.
По словам другого адвоката бизнесмена Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным только один пункт обвинения – в «публичном призыве к захвату власти», указав на отсутствие достаточных оснований по остальным эпизодам.
Адвокаты намерены обжаловать решение в Апелляционном уголовном суде уже 15 августа. «Мы продолжим борьбу», – заявила Гаспарян. Заседание, на котором было принято решение о продлении ареста, продолжалось около 10 часов.
11 августа Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание Карапетяна в июне.
В июне суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. Ранее его задержали. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.