Суд в Армении продлил арест Самвела Карапетяна на два месяца

В июне суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. Ранее его задержали. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.