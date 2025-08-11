Апелляционный суд Армении признал задержание Карапетяна неправомерным
Апелляционный суд Армении признал неправомерным задержание российского бизнесмена, главу «Ташир групп» Самвела Карапетяна в июне. Об этом сообщила адвокат предпринимателя Лиана Гаспарян в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Апелляционный суд счел, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня было неправомерным, в результате чего Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов», – подчеркнула Гаспарян (цитата по News.am).
В июне суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. Ранее его задержали. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.
Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащие Карапетяну. 3 июля парламент республики принял закон, позволяющий национализацию компании. 8 июля президент страны Ваагн Хачатурян подписал соответствующие законы.
23 июля Карапетян выиграл дело о национализации ЗАО «Армянские электрические сети». Его семья инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC). SCC обязал Армению воздержаться от применения положений законов, позволяющих национализацию компании, и шагов по ее изъятию. Правительство республики заявило, что будет руководствоваться законодательством страны и международными договорами по вопросу национализации компании.