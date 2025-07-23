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Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей Армении»

Ведомости

Российский бизнесмен, глава «Ташир групп» Самвел Карапетян одержал победу над правительством Армении по делу о национализации ЗАО «Армянские электрические сети», которые принадлежат ему. Об этом сообщил совет по защите предпринимателя в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В заявлении говорится, что семья Карапетяна инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC). В нем также принимал участие представитель правительства Армении. 22 июля SCC обязал республику воздержаться от применения положений законов, позволяющих национализацию компании, и дальнейших шагов по ее изъятию.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признал вину, а его адвокат Лиана Гаспарян назвала судебное решение незаконным. Днем ранее предпринимателя задержали. До этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля объявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети». 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию. Его поддержали 65 депутатов, против выступили 27 парламентариев, еще один воздержался. 8 июля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал соответствующие законы.

16 июля Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний. Представители бизнесмена указали, что подобное обвинение стало типичным для преследования политических оппонентов власти Армении.

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