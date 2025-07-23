Карапетян выиграл дело о национализации «Электросетей Армении»

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признал вину, а его адвокат Лиана Гаспарян назвала судебное решение незаконным. Днем ранее предпринимателя задержали. До этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.