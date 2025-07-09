В Армении обостряется внутриполитический кризис

Что же касается конфликта армянского лидера с Карапетяном, то здесь Пашинян боится возможного его становления как лидера оппозиции. У Карапетяна, говорит Микаэлян, есть серьезные ресурсы, он может собрать вокруг себя людей. Кроме того, предприниматель – один из немногих влиятельных лиц в современной Армении, что еще не участвовали в политике и, как следствие, не имеют антирейтинга в отличие от других. В целом же на внутренние дела Армении проецируются геополитические реалии – Пашиняна поддерживают Турция и Европа, в то время как Россия, наоборот, не склонна к этому, резюмирует эксперт.