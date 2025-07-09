В Армении обостряется внутриполитический кризис

В Армении обостряется внутриполитический кризисПремьер Никол Пашинян обещает реформировать церковь
Следственный комитет Армении начал задержания сторонников арестованного российского бизнесмена и основателя промышленно-строительной группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, участвовавших 4 июля в митинге в его поддержку. По словам адвоката предпринимателя Лусиен Мартиросян, людей задерживали не только в Ереване, но и в родном для Карапетяна Ташире.
На этом фоне продолжается противостояние премьер-министра Никола Пашиняна с руководством Армянской апостольской церкви (ААЦ) в лице Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Глава правительства заявил 8 июля, что ААЦ «захвачена антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой». Назвав католикоса «антихристом» и «собакоедом» в своем Telegram-канале, Пашинян заверил, что будет лично руководить «освобождением» церкви.
Отношения властей с ААЦ серьезно ухудшились после окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 г., после которой католикос Гарегин II обвинил Пашиняна в поражении армянской армии и призвал к его отставке. Новый виток наступил в мае 2024 г., когда архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян выступил против демаркации армяно-азербайджанской границы на северо-востоке страны, а затем возглавил протест с целью отставки Пашиняна.
Очередное обострение произошло в конце мая. Тогда премьер опубликовал серию критических постов о церкви в своих соцсетях. Он даже предложил разобраться, сколько человек из высшего духовенства верны обету целибата (безбрачия), поставив под сомнение в том числе самого католикоса.
В защиту армянского духовенства выступил Карапетян. 17 июня он посетил Эчмиадзин (духовный центр ААЦ) и публично поддержал церковь. Пашинян в ответ назвал бизнесмена «распутным меценатом». В тот же вечер МВД Армении провело обыски в доме Карапетяна. Ночью 18 июня Карапетян был задержан. Бизнесмен заявил, что не намерен отказываться от своих принципов.
А уже 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Армянские электрические сети». «За» проголосовали 65 депутатов, «против» выступили 27 парламентариев, еще один воздержался. По данным агентства, комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании в случае выявления серьезных нарушений и проведения расследования.
Действия Пашиняна – это односторонние нападки на ААЦ, считает армянский политолог из Института Кавказа Грант Микаэлян. Вызваны они тем, что премьер намерен приручить церковь в преддверии уступок, на которые он хочет пойти ради нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Пашинян, отмечает эксперт, предполагает, что ААЦ станет кристаллизировать недовольство граждан Армении его политикой.
Что же касается конфликта армянского лидера с Карапетяном, то здесь Пашинян боится возможного его становления как лидера оппозиции. У Карапетяна, говорит Микаэлян, есть серьезные ресурсы, он может собрать вокруг себя людей. Кроме того, предприниматель – один из немногих влиятельных лиц в современной Армении, что еще не участвовали в политике и, как следствие, не имеют антирейтинга в отличие от других. В целом же на внутренние дела Армении проецируются геополитические реалии – Пашиняна поддерживают Турция и Европа, в то время как Россия, наоборот, не склонна к этому, резюмирует эксперт.
ААЦ сейчас является единственной дееспособной оппозиционной силой, говорит эксперт по Кавказу Артур Атаев. Для Пашиняна в долгой перспективе все варианты оказываются негативными – за многие сотни лет он первый лидер армянского государства, жестко выступающий против церкви. «Такого народ, как правило, не забывает», – отмечает эксперт. По его словам, лидер оппозиции в Армении неизбежно появится, но вряд ли им будет Карапетян. Он, считает Атаев, является только крупным бизнесменом.