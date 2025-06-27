Что известно о стычках между силовиками и верующими в Армении

К 13:21 (14:21 по местному времени) силовики и собравшиеся верующие начали расходиться. Правоохранители покинули территорию так же внезапно, как ранее ее заняли. СНБ и полиция объяснили решение покинуть территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, исходя из соображений безопасности. В ведомствах призвали архиепископа Микаэла Аджапахяна «не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности».