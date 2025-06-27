Что известно о стычках между силовиками и верующими в Армении

Что известно о стычках между силовиками и верующими в АрменииСНБ пытались задержать архиепископа ААЦ Микаэла Аджапахяна
27 июня ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) резко обострилась. Утром сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении начали обыски в Ширакской епархии и прибыли к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольный Святой Эчмиадзин с намерением задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщал «Sputnik.Армения». На момент приезда силовиков он уже находился в Эчмиадзине на собрании духовенства.
Вследствие этого верующие и священнослужители физически преградили путь спецназу, не позволив им задержать Аджапахяна. В 10:39 мск (11:39 по местному времени) началась потасовка между собравшимися и силовиками.
На фоне эскалации в Эчмиадзин были стянуты дополнительные силы полиции, спецназа и сотрудников СНБ. Одновременно армянская оппозиция, включая партию «Дашнакцутюн», призвала своих сторонников прибыть в город, чтобы не допустить задержания церковных лидеров.
В 10:48 мск (11:48 по местному времени) католикос всех армян Гарегин II лично вышел к ним в сопровождении архиепископа и адвоката.
Тем не менее верующие не позволили католикосу и архиепископу покинуть территорию: люди заперли ворота, скандировали «патриарх» и кричали силовикам в масках: «Вы – антихристы». СНБ официально призвало архиепископа добровольно явиться к следственным органам и предостерегло собравшихся от препятствования действиям правоохранителей.
На фоне происходящего Союз армян России выступил с резкой критикой действий властей Армении. В организации обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в попытке разрушить основы армянской идентичности и преследовать Церковь как оплот оппозиции накануне выборов 2026 г.
К 13:21 (14:21 по местному времени) силовики и собравшиеся верующие начали расходиться. Правоохранители покинули территорию так же внезапно, как ранее ее заняли. СНБ и полиция объяснили решение покинуть территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, исходя из соображений безопасности. В ведомствах призвали архиепископа Микаэла Аджапахяна «не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности».
В разговоре с «Ведомостями» кавказовед Артур Атаев заявлял, что нынешние армянские власти производят зачистку политического поля в контексте продолжающегося противостояния с ААЦ. Эксперт отмечал: «Церковь в армянском обществе сегодня воспринимается единственной силой, способной формировать протестную активность. Традиционные парламентские политики такую силу утратили».