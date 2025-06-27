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Что известно о стычках между силовиками и верующими в Армении

СНБ пытались задержать архиепископа ААЦ Микаэла Аджапахяна
Татьяна Мозолевская
Стрингер
Стрингер

27 июня ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) резко обострилась. Утром сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении начали обыски в Ширакской епархии и прибыли к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольный Святой Эчмиадзин с намерением задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщал «Sputnik.Армения». На момент приезда силовиков он уже находился в Эчмиадзине на собрании духовенства.

Вследствие этого верующие и священнослужители физически преградили путь спецназу, не позволив им задержать Аджапахяна. В 10:39 мск (11:39 по местному времени) началась потасовка между собравшимися и силовиками.

На фоне эскалации в Эчмиадзин были стянуты дополнительные силы полиции, спецназа и сотрудников СНБ. Одновременно армянская оппозиция, включая партию «Дашнакцутюн», призвала своих сторонников прибыть в город, чтобы не допустить задержания церковных лидеров.

В 10:48 мск (11:48 по местному времени) католикос всех армян Гарегин II лично вышел к ним в сопровождении архиепископа и адвоката.

Тем не менее верующие не позволили католикосу и архиепископу покинуть территорию: люди заперли ворота, скандировали «патриарх» и кричали силовикам в масках: «Вы – антихристы». СНБ официально призвало архиепископа добровольно явиться к следственным органам и предостерегло собравшихся от препятствования действиям правоохранителей.

На фоне происходящего Союз армян России выступил с резкой критикой действий властей Армении. В организации обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в попытке разрушить основы армянской идентичности и преследовать Церковь как оплот оппозиции накануне выборов 2026 г.

К 13:21 (14:21 по местному времени) силовики и собравшиеся верующие начали расходиться. Правоохранители покинули территорию так же внезапно, как ранее ее заняли. СНБ и полиция объяснили решение покинуть территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, исходя из соображений безопасности. В ведомствах призвали архиепископа Микаэла Аджапахяна «не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности».

В разговоре с «Ведомостями» кавказовед Артур Атаев заявлял, что нынешние армянские власти производят зачистку политического поля в контексте продолжающегося противостояния с ААЦ. Эксперт отмечал: «Церковь в армянском обществе сегодня воспринимается единственной силой, способной формировать протестную активность. Традиционные парламентские политики такую силу утратили».

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