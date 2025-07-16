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Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег

Ведомости

Следствие предъявило обвинение в отмывании денег российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Армении, сообщил совет по защите предпринимателя на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). До этого ему инкриминировали призывы свергнуть конституционный строй в республике.

«Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний"», – говорится в сообщении его команды. При этом отмечается, что какие-либо фактические доказательства представлены не были.

По словам представителей бизнесмена, подобное обвинение стало типичным для преследования политических оппонентов действующей власти Армении.

18 июня суд в Ереване арестовал главу компании «Ташир групп» Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Сам предприниматель не признал вину, а его адвокат Лиана Гаспарян заявила, что судебное решение является незаконным. Главу «Ташир групп» задержали 17 июня, до этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

14 июля бизнесмен заявил, что у него есть собственные представления о лучшем будущем Армении, и анонсировал создание новой политической силы в Армении.

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