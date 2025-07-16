Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег

18 июня суд в Ереване арестовал главу компании «Ташир групп» Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Сам предприниматель не признал вину, а его адвокат Лиана Гаспарян заявила, что судебное решение является незаконным. Главу «Ташир групп» задержали 17 июня, до этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.