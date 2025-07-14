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Арестованный в Армении Карапетян анонсировал «новую политическую силу»

Ведомости

Предприниматель Самвел Карапетян, которого арестовали по обвинению в призывах к свержению власти, анонсировал создание новой политической силы в Армении. Его слова передает «Sputnik Армения».

Карапетян заявил, что у него есть собственные представления о лучшем будущем Армении.

4 июля в Ереване прошло многотысячное шествие в поддержку Карапетяна. Шествие началось по центральным улицам города от парка Seasons, где выступили с речью вице-президент компании Карапетяна «Ташир» и его племянник Нарек Карапетян, депутаты оппозиционных фракций, лидеры и члены различных партий и священнослужители.

Уголовное дело против бизнесмена возбудили после того, как предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, и на следующий день Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти.

Бизнесмен не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. 4 июля Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.

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