Арестованный в Армении Карапетян анонсировал «новую политическую силу»

Уголовное дело против бизнесмена возбудили после того, как предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, и на следующий день Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти.