В Ереване проходит шествие в поддержку арестованного Карапетяна
В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщило News.am.
Шествие началось по центральным улицам города от парка Seasons, где выступили с речью вице-президент компании Карапетяна «Ташир» и его племянник Нарек Карапетян, депутаты оппозиционных фракций, лидеры и члены различных партий и священнослужители.
Марш дошел до здания изолятора Службы национальной безопасности (СНБ), где сейчас находится Самвел Карапетян. News.am пишут, что шествие сопровождает большое количество сотрудников полиции.
Уголовное дело против Самвела Карапетяна возбудили после того, как предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, и на следующий день Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти.
Бизнесмен не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. 4 июля Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.