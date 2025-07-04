Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Ереване проходит шествие в поддержку арестованного Карапетяна

Ведомости

В Ереване проходит многотысячное шествие в поддержку арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщило News.am.

Шествие началось по центральным улицам города от парка Seasons, где выступили с речью вице-президент компании Карапетяна «Ташир» и его племянник Нарек Карапетян, депутаты оппозиционных фракций, лидеры и члены различных партий и священнослужители.

Марш дошел до здания изолятора Службы национальной безопасности (СНБ), где сейчас находится Самвел Карапетян. News.am пишут, что шествие сопровождает большое количество сотрудников полиции.

Уголовное дело против Самвела Карапетяна возбудили после того, как предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, и на следующий день Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти.

Бизнесмен не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. 4 июля Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна с требованием публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных