В Армении будут руководствоваться своим законами в национализации «Электросетей»
Правительство Армении будет руководствоваться своим законодательством и международными договорами по вопросу национализации ЗАО «Армянские электрические сети», которые принадлежат российскому бизнесмену, главе «Ташир групп» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
23 июля Карапетян одержал победу над правительством Армении по делу о национализации ЗАО «Армянские электрические сети». Семья бизнесмена инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC). В нем также участвовал представитель армянского кабмина. SCC обязал республику воздержаться от применения положений законов, позволяющих национализацию компании, и дальнейших шагов по ее изъятию.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признал вину. Днем ранее его задержали. До этого предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви из-за жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.
Тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети». 3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализацию компании. Его поддержали 65 депутатов, мнение против выразили 27 парламентариев, еще один воздержался. 8 июля президент республики Ваагн Хачатурян подписал соответствующие законы.