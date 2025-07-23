В Армении будут руководствоваться своим законами в национализации «Электросетей»

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признал вину. Днем ранее его задержали. До этого предприниматель выступил в защиту Армянской апостольской церкви из-за жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.