Главная / Политика /

Защита Карапетяна подала апелляцию на продление ареста в Армении

Ведомости

Адвокаты российского бизнесмена Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение антикоррупционного суда Армении о продлении его ареста на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его защиту.

Это решение было принято 18 августа. В заявлении его адвокатской команды подчеркивается, что решение суда о продлении Карапетяну срока содержания под стражей является незаконным.

15 августа антикоррупционный суд Армении продлил на два месяца предварительный арест российского бизнесмена. По словам адвоката Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным только один пункт обвинения – в «публичном призыве к захвату власти», указав на отсутствие достаточных оснований по остальным эпизодам.

В июне суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Предприниматель не признал вину. Ранее его задержали. До этого бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний со стороны властей в адрес высших иерархов.

