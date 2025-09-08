Суд в Ереване оставил под арестом бизнесмена Самвела Карапетяна
Антикоррупционный апелляционный суд Армении отказался изменить меру пресечения бизнесмену Самвелу Карапетяну, обвиняемому в призывах к свержению конституционного строя. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
«Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом», – сказал юрист (цитата по ТАСС).
15 августа антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. Заседание продолжалось около 10 часов. По словам адвоката Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно.
Карапетян был задержан 18 июня в Ереване и помещен под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.
После задержания премьер-министр Никол Пашинян заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащие Карапетяну. В июле парламент и президент страны утвердили законы, позволяющие национализацию. Однако 23 июля семья бизнесмена добилась в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма временного запрета на применение этих норм. Армянское правительство заявило, что будет руководствоваться как национальным законодательством, так и международными договорами.