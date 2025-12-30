Бизнесмена Самвела Карапетяна перевели под домашний арест
Карапетяна задержали 18 июня в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.
15 августа антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. Заседание продолжалось около 10 часов. По словам адвоката Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно. 18 ноября суд еще на два месяца продлил арест Карапетяна.