Общество

Бизнесмена Самвела Карапетяна перевели под домашний арест

Ведомости

Антикоррупционный суд Армении освободил под залог бизнесмена Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению конституционного строя Армении, и поместил его под домашний арест. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян, передает «Интерфакс».

Карапетяна задержали 18 июня в Ереване. Тогда его поместили под арест на два месяца. Бизнесмен вину не признает. До этого сообщалось, что он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после критики в адрес ее иерархов со стороны властей.

15 августа антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна еще на два месяца. Заседание продолжалось около 10 часов. По словам адвоката Лианны Гаспарян, суд признал обоснованным лишь пункт о «публичном призыве к захвату власти», а по остальным эпизодам посчитал, что доказательств недостаточно. 18 ноября суд еще на два месяца продлил арест Карапетяна.

