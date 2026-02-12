Газета
Главная / Политика /

Карапетян выдвинут кандидатом в премьеры Армении

Ведомости

Находящийся под арестом глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян будет выдвигаться кандидатом в премьер-министры Армении на парламентских выборах от партии «Сильная Армения». Об этом на презентации политических планов партии заявил координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян, передает Armenia Today. 

По его словам, стране необходимо «сильное руководство» и лидер с управленческим опытом и международными связями. Карапетян, как отметил координатор, родился в Армении, вырос в семье учителей и, добившись успеха в бизнесе, «не забывал, откуда вышел». В числе приоритетов партии названы борьба с бедностью, создание рабочих мест, развитие регионов и модернизация столицы.

В настоящее время Самвел Карапетян не может выдвигаться в премьеры из-за двойного гражданства, отмечает издание. В партии заявили о намерении инициировать изменение ст. 148 Конституции. Соответствующий законопроект планируется внести в Национальное собрание через 20 дней после выборов. По оценкам юристов, эта статья может быть изменена квалифицированным большинством голосов парламента без проведения референдума.

Сам Карапетян в обращении к гражданам заявил, что политическая ситуация в стране изменилась и действующая власть утратила поддержку. Он раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику правительства, выступил за укрепление армии и модернизацию оборонной сферы, а также пообещал представить реалистичную программу экономического развития и независимой дипломатии.

«Арестовав меня и удерживая под стражей, маленькая группка думала, что сможет заставить замолчать и изолировать не только меня, но и голос Армении, голос нашего народа, голос нашего гражданина, голос каждого из вас. Но они в очередной раз ошиблись и потерпели поражение», – заявил Карапетян.

Карапетян был задержан в Ереване 18  июня 2025  г. и помещен под арест сроком на два месяца. Бизнесмен не признает вину. Ранее он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей. 18 января Российский бизнесмен вышел из ереванского СИЗО под домашний арест.

