Медведев назвал выборы в Армении нелегитимными из-за снятия конкурентов Пашиняна

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 19 политических сил, в том числе правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия охранит отношения с Арменией, даже если Пашинян победит на выборах. 4 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, решит она остаться в ЕАЭС или вступить в ЕС.