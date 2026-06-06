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Медведев назвал выборы в Армении нелегитимными из-за снятия конкурентов Пашиняна

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается снять всех конкурентов с выборов, поэтому голосование нельзя считать легитимным. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно <…> нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе», – написал Медведев в соцсети X на английском языке.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 19 политических сил, в том числе правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия охранит отношения с Арменией, даже если Пашинян победит на выборах. 4 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством информагентств в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, решит она остаться в ЕАЭС или вступить в ЕС.

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