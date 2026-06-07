Явка на выборах в Армении приблизилась к 50%
Явка на парламентских выборах в Армении приблизилась к 50%. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Жирайра Карапетяна.
По его словам, к 17:00 по местному времени (16:00 мск) участие в голосовании приняли 1 224 957 граждан. Это составляет 48,92% от общего числа избирателей, включенных в списки. В частности, явка в Ереване составила 48,52% (412 168 человек).
В Арагацотне явка достигла 51,13%, в Арарате – 48,43%, в Армавире – 44,8%, в Гегаркунике – 46,86%, в Лори – 49,77%, в Котайке – 51,01%, в Шираке – 46,23%, в Сюнике – 55,36%, в Вайоц Дзоре – 54,15%; в Тавуше – 53,27%.
Всего правом голоса на текущих парламентских выборах обладают 2 503 976 граждан Армении.
По состоянию на 11:00 по местному времени (10:00 мск) проголосовали 362 657 избирателей, или 14,48%.
7 июля в Армении открылись 2005 избирательных участков. Голосование на парламентских выборах продлится с 08:00 до 20:00. За места в парламенте борются два блока и 16 партий.
На пост премьера претендуют три кандидата: действующий глава правительства Никол Пашинян, основатель группы «Ташир» Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения»), а также экс-президент Роберт Кочарян (блок «Армения»), который возглавляет главную оппозиционную силу.