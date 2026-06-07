Оппозиционные силы и наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Армении

Блок «Сильная Армения» также заявляет о нарушениях: в общине Мецаван советник премьера Никола Пашиняна Арам Хачатрян якобы незаконно проник на участок и мешает голосованию. А инициатива «Айакве» сообщила, что на одном из участков за гражданина уже кто-то проголосовал до его прихода.