Оппозиционные силы и наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Армении
Оппозиционные силы в Армении, а также независимые наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях в ходе парламентских выборов, проходящих в республике, пишет ТАСС.
Ишхан Сагателян, второй номер в списке блока «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна, заявил, что правоохранительные органы чинили препятствия работе их политической силы. Он заявил журналистам после выборов, что кампания была полна нарушений, а оппозиции пытаются мешать лживыми уловками, чтобы запугать избирателей.
Штаб блока «Армения» обвинил правоохранителей в воспрепятствовании выборам: с утра задерживают членов штаба якобы для допросов в качестве свидетелей. Зафиксирован вынос бюллетеней, открытое голосование и вмешательство провластных сил.
Блок «Сильная Армения» также заявляет о нарушениях: в общине Мецаван советник премьера Никола Пашиняна Арам Хачатрян якобы незаконно проник на участок и мешает голосованию. А инициатива «Айакве» сообщила, что на одном из участков за гражданина уже кто-то проголосовал до его прихода.
По словам пресс-секретаря «Процветающей Армении» Иветты Тоноян, силовики напали на территориальные структуры партии бизнесмена Гагика Царукяна, а также задержали представителей этих структур.
Голосование на парламентских выборах продлится до 20:00 по местному времени (19:00 мск). За места в парламенте борются два блока и 16 партий. На пост премьера претендуют Пашинян, Самвел Карапетян (блок «Сильная Армения», основатель группы «Ташир») и Роберт Кочарян (блок «Армения», экс-президент, руководитель главной оппозиционной силы).
Итоги голосования определят, сохранит ли пост премьер-министра действующий глава правительства Никол Пашинян, выступающий за сближение с Евросоюзом, или же победу одержит оппозиция, настаивающая на сохранении членства Армении в Евразийском экономическом союзе.
Ранее ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование шести кандидатов от партии «Сильная Армения». По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Пашинян пытается снять с выборов конкурентов.