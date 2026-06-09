Блок «Армения» экс-президента Кочаряна оспорит итоги выборов в КС

Миссия наблюдателей от СНГ не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. В то же время международные наблюдатели ОБСЕ указали, что выборы в Армении сопровождались уголовным преследованием представителей оппозиции и другими факторами, которые повлияли на равенство условий предвыборной борьбы.