Блок «Армения» экс-президента Кочаряна оспорит итоги выборов в КС
Оппозиционные силы Армении планируют обжаловать результаты парламентских выборов в Конституционном суде. Об этом сообщил представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. Блок «Сильная Армения» получил 23,29%, блок «Армения» – 9,94%, а партия «Процветающая Армения» – 4%.
Позднее ЦИК уточнил результаты голосования, после чего показатель партии «Процветающая Армения» оказался ниже проходного барьера. Представители партии заявили о выявленных расхождениях при подсчете голосов и инициировали процедуру пересчета на ряде участков. По данным ЦИК, в комиссию уже поступило 555 заявлений о пересчете результатов голосования.
8 июня блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» заявил, что оспорит итоги прошедших в республике парламентских выборов. По его утверждению, выборы проходили в условиях «повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и нарушений».
Выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна.
Миссия наблюдателей от СНГ не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. В то же время международные наблюдатели ОБСЕ указали, что выборы в Армении сопровождались уголовным преследованием представителей оппозиции и другими факторами, которые повлияли на равенство условий предвыборной борьбы.