ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем участке
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении аннулировала результаты голосования на третьем избирательном участке. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает «РИА Новости».
Согласно решению комиссии, недействительными признаны результаты голосования на избирательном участке №12/13, расположенном в городе Арташат. В ЦИК пояснили, что в день голосования на участке было выявлено отсутствие бюллетеней одной из участвовавших в выборах политических сил – партии «Национально-демократический полюс».
12 июня ЦИК Армении также аннулировал результаты парламентского голосования на двух избирательных участках. Результаты признаны недействительными на участках в Агараке (Сюникская область) и в столичном районе Нубарашен.
Выборы в Армении прошли 7 июня, победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, которая набрала чуть менее половины голосов. Итоговая явка составила почти 59%.
9 июня ЦИК республики получил заявления о пересчете результатов голосования на 555 избирательных участках по итогам парламентских выборов. Обращения поступили от кандидатов и доверенных лиц партии «Процветающая Армения», партии «Крылья единства» и блока «Армения».