ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем участке

Согласно решению комиссии, недействительными признаны результаты голосования на избирательном участке №12/13, расположенном в городе Арташат. В ЦИК пояснили, что в день голосования на участке было выявлено отсутствие бюллетеней одной из участвовавших в выборах политических сил – партии «Национально-демократический полюс».