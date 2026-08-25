Бывшего президента Армении Кочаряна и его сына задержали

Бывшего президента Армении Кочаряна и его сына задержалиВ июне армянский ЦИК дал согласие на уголовное преследование экс-лидера страны
В Армении были задержаны шесть человек, включая экс-президента и лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет страны.
«В ходе расследования были получены фактические данные, согласно которым лицо, занимавшее должность президента Армении, по предварительному сговору с близкими ему лицами и с использованием служебного положения <...> вывело из государственной собственности и приобрело по ценам существенно ниже рыночных ряд ценных объектов», – сказано в сообщении ведомства.
Там отметили, что для сокрытия принадлежности имущества Кочарян оформлял объекты на связанные компании. Имущество, в свою очередь, застраивалось, продавалось или отчуждалось третьим лицам.
Утром Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности (СНБ) страны. При этом руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян сообщил, что его привезли в Антикоррупционный комитет.
В июне ЦИК Армении дал согласие на начало уголовного преследования в отношении Кочаряна. Решение связано с расследованием, касающимся сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 г. Его адвокат Арам Орбелян заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает выдвинутые обвинения необоснованными. Адвокат также уточнил, что расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г. Защита утверждает, что в материалах дела отсутствуют основания для предъявления претензий бывшему главе государства.