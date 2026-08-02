Куда поведет Никол Пашинян Армению в следующие пять лет

Куда поведет Никол Пашинян Армению в следующие пять летЭксперты допускают вариант заморозки ее участия в ЕАЭС, но не скорый референдум о движении в ЕС
Президент Армении Ваагн Хачатурян 2 августа принял отставку правительства и в тот же день назначил лидера победившей на парламентских выборах партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром республики. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента. Пашинян находится на посту с 2018 г., впервые заняв его тогда на волне массовых протестов.
Депутатов привели к присяге
Открывал первое заседание национального собрания (однопалатный парламент Армении) нового созыва старейший по возрасту депутат от «Гражданского договора» Князь Гасанов (81 год). Он представляет курдскую общину, которая в Армении без учета езидов насчитывает всего чуть более 1600 человек.
Началась же сессия со скандала, так как впервые в современной истории Армении на первое заседание не был приглашен католикос всех армян (глава армянской апостольской церкви; ААЦ) Гарегин II, которого Пашинян с 2025 г. пытается отстранить от руководства. Депутаты от оппозиционных партий сначала отказывались приносить служебную присягу, устроив словесную перепалку. Но после угроз Гасанова применить санкции против нарушителей заседание все-таки продолжилось по плану.
Новая порция уступок
Позже единственный кандидат в спикеры парламента от правящей партии Рубен Рубинян указал на представление в армянском обществе о бесполезности парламента, где случаются лишь «ненужные споры». Он предложил оппозиционным депутатам вместе сломить этот стереотип и перейти к цивилизованным дискуссиям.
В своей речи Рубинян также затронул вопросы примирения с Азербайджаном и Турцией. По его словам, переговоры между Ереваном и Баку продвигаются быстрее, чем с Анкарой, призвав ее открыть армяно-турецкую границу. При этом Рубинян добавил, что установление армяно-турецких дипотношений лишь вопрос времени.
После выступления депутат от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян спросил у Рубиняна о судьбе села Тигранашен (Кярки) – азербайджанского эксклава на севере от Нахичевани, занятого армянскими вооруженными формированиями в 1990 г. Он ответил, что для властей Армении вопрос сохранения ее территориальной целостности – «красная линия, не подлежащая обсуждению». При этом он не исключил «определенных оптимизаций» путем обмена территориями при делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.
Структура парламента
На парламентских выборах в июне 2026 г. «Гражданский договор» получил 49,7% голосов избирателей и 64 мандата в парламенте (из 105). Основанный бизнесменом Самвелом Карапетяном, который имеет тесные связи с Россией, блок «Сильная Армения» набрал 23,2% (29 мандатов), а блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна – 9,9% (12 мест).
В ходе избирательной кампании оппозиционеры критиковали Пашиняна и его команду за чрезмерную, с их точки зрения, уступчивость требованиям Азербайджана и Турции и за ухудшение отношений с Россией. После выборов оппозиционные партии заявляли о многочисленных нарушениях в ходе голосования и использовании властями административного ресурса. На грубые нарушения также указывали в МИД России. Москва так и не поздравила Пашиняна с победой на выборах. А до того Россия ввела ограничения на импорт некоторой сельскохозяйственной продукции из Армении.
Задачи кабинета Пашиняна
Новый кабинет Пашиняна продолжит политику давления на оппозицию и других акторов, потенциально способных набрать популярность, допускает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, в армянском обществе заметно растет количество граждан, готовых поддержать кого угодно, но лишь бы не правящую партию. «И армянские власти, скорее всего, продолжат нападки на ААЦ. С другой стороны, наличие в парламенте оппозиции теоретически может стать поводом для властей как не проводить поправки в конституцию (по исключению оттуда упоминания Карабаха. – «Ведомости»), на чем настаивает Баку, так и не форсировать проведение референдума по дальнейшему курсу в ЕС, чтобы сохранить таким образом свободу рук на внешнем контуре», – полагает эксперт.
Граница на замке
На внешнем контуре диспозиция у Пашиняна достаточно сложная: во время кампании он активно использовал свои европейские устремления, чем серьезно испортил отношения с Москвой, продолжает Притчин. «Власти Армении, вероятно, попытаются лавировать между Евразийским союзом (ЕАЭС), который остается фундаментом стабильности и социально-экономической устойчивости их государства, и Евросоюзом (ЕС). А Брюссель при этом продолжит подталкивать Ереван на антироссийские шаги. Полагаю, в следующие пять лет армянское руководство будет стараться найти решение, которое позволило бы им усидеть на двух стульях», – допускает аналитик.
Армянским властям в новой каденции придется приспособиться к условиям постепенного сокращения торгово-экономического взаимодействия их республики с ЕАЭС, считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его мнению, Пашинян ранее исходил из убеждения, что для Москвы принципиально важно сохранение интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а от Еревана якобы зависит судьба экономического союза. Но последние события говорят об обратном.
«Полагаю, что уже на очередной встрече в декабре 2026 г. остальные лидеры ЕАЭС рассмотрят характер отношений с Арменией. И я не исключаю заморозку участия последней там по аналогии с ОДКБ, пусть устав обеих организаций этого и не предусматривает. В ответ Пашинян теоретически может национализировать российские активы в его республике, а также потребовать полного вывода российского контингента из Армении», – считает Силаев.
При этом даже реализация подобного сценария не приведет к выходу Армении из ЕАЭС, отмечает политолог. В то же самое время армянские элиты не станут форсировать проведение референдума о продолжении курса на ЕС, так как любой результат будет означать поражение «Гражданского договора», говорит Силаев. Голосование в пользу ЕС будет означать немедленный выход республики из ЕАЭС со всеми негативными для страны последствиями, а в случае противоположного результата кабинету Пашиняна придется подать в отставку, говорит Силаев.