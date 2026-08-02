Куда поведет Никол Пашинян Армению в следующие пять лет

Новый кабинет Пашиняна продолжит политику давления на оппозицию и других акторов, потенциально способных набрать популярность, допускает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, в армянском обществе заметно растет количество граждан, готовых поддержать кого угодно, но лишь бы не правящую партию. «И армянские власти, скорее всего, продолжат нападки на ААЦ. С другой стороны, наличие в парламенте оппозиции теоретически может стать поводом для властей как не проводить поправки в конституцию (по исключению оттуда упоминания Карабаха. – «Ведомости»), на чем настаивает Баку, так и не форсировать проведение референдума по дальнейшему курсу в ЕС, чтобы сохранить таким образом свободу рук на внешнем контуре», – полагает эксперт.