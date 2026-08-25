Экс-президента Армении Кочаряна доставили в Службу нацбезопасности
Бывший президент Армении и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян был доставлен в Службу национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом сообщил портал 24news со ссылкой на фракцию «Армения».
По данным 24news, Кочаряна сотрудники СНБ доставили рано утром. При этом руководитель офиса экс-президента Баграт Микоян сообщил, что его привезли в Антикоррупционный комитет.
17 июня ЦИК Армении дала согласие на начало уголовного преследования в отношении Кочаряна. Решение связано с расследованием, касающимся сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 гг. Его адвокат Арам Орбелян заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает выдвинутые обвинения необоснованными. Адвокат также уточнил, что расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г. Защита утверждает, что в материалах дела отсутствуют основания для предъявления претензий бывшему главе государства.
14 июня News.am сообщил, что представители правоохранительных органов в аэропорту «Звартноц» воспрепятствовали вылету Кочаряна, не позволив ему покинуть территорию республики. В офисе экс-президента ранее сообщили, что Кочарян планировал выехать из Армении на три дня. Отмечалось, что визит носит частный характер, был запланирован давно и отложен из-за плотного предвыборного графика.
9 августа сына экс-премьера Армении и бывшего мэра Арташата Аргама Абрамяна арестовали на два месяца. 8 августа Абрамяна задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к заказному убийству. Речь идет о преступлении, совершенном в апреле 2023 г. Тогда был убит духовный пастор религиозной организации «Христиане евангельской веры» Согомон В.