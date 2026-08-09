Сына экс-премьера Армении Аргама Абрамяна арестовали на два месяца

Согомон В. был убит 30 апреля 2023 г. По данным следствия, в потерпевшего выстрелили из огнестрельного оружия у подъезда жилого дома на проспекте Мясникяна. Тогда против Абрамяна возбудили дело, которое в 2024 г. с обвинительным заключением передали в суд. По версии ведомства, мотивом преступления могли стать личные причины: Абрамян якобы подозревал супругу в связи с духовным пастором евангельской общины, а также в передаче ему крупных денежных сумм.