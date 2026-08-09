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Сына экс-премьера Армении Аргама Абрамяна арестовали на два месяца

Ведомости

Сын экс-премьера Армении и бывший мэр Арташата Аргам Абрамян арестован на два месяца, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на армянский Следственный комитет.

8 августа Абрамяна задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к заказному убийству. Речь идет о преступлении, совершенном в апреле 2023 г. Тогда был убит духовный пастор религиозной организации «Христиане евангельской веры» Согомон В.

Согомон В. был убит 30 апреля 2023 г. По данным следствия, в потерпевшего выстрелили из огнестрельного оружия у подъезда жилого дома на проспекте Мясникяна. Тогда против Абрамяна возбудили дело, которое в 2024 г. с обвинительным заключением передали в суд. По версии ведомства, мотивом преступления могли стать личные причины: Абрамян якобы подозревал супругу в связи с духовным пастором евангельской общины, а также в передаче ему крупных денежных сумм.

Абрамян был мэром Арташата, а в 2017–2018 гг. – депутатом парламента от блока «Царукян».

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