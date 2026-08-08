Сына экс-премьера Армении задержали по делу об убийстве
Сотрудники СНБ Армении задержали Аргама Абрамяна, сына бывшего премьер-министра страны Овика Абрамяна, по подозрению в организации заказного убийства. Об этом сообщили в местном СК, передает «Sputnik Армения».
По версии следствия, убийство Согомона В., совершенное в Ереване 30 апреля 2023 г., могло быть заказано Абрамяном. По версии следствия, в убитого выстрелили из огнестрельного оружия у подъезда жилого дома на проспекте Мясникяна. Тогда против Абрамяна возбудили уголовное дело, которое в 2024 г. с обвинительным заключением было передано в суд.
Следствие утверждает, что причиной предполагаемого преступления могли стать личные мотивы. По данным ведомства, Абрамян якобы подозревал супругу в отношениях с духовным пастырем религиозной организации «Христиане евангельской веры», а также в передаче ему значительных денежных средств.
В СК заявили, что из-за этого подозреваемый мог стремиться организовать убийство и поручил его сотруднику собственной службы безопасности. Уточняется, что следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.
Абрамян был мэром Арташата, в 2017-18 гг. – депутатом парламента от блока «Царукян».