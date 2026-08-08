Сына экс-премьера Армении задержали по делу об убийстве

По версии следствия, убийство Согомона В., совершенное в Ереване 30 апреля 2023 г., могло быть заказано Абрамяном. По версии следствия, в убитого выстрелили из огнестрельного оружия у подъезда жилого дома на проспекте Мясникяна. Тогда против Абрамяна возбудили уголовное дело, которое в 2024 г. с обвинительным заключением было передано в суд.