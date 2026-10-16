В Армении разрешили национализацию электросетей, принадлежащих оппозиционеру

Вскоре на заседании правительства 15 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что после национализации ЭСА он хотел бы передать управление над ними одной из топовых мировых компаний. Пашинян объявил о планах правительства национализировать ЭСА сразу после ареста Карапетяна и обысков в его доме летом 2025 г., после того как тот публично поддержал Армянскую апостольскую церковь в конфликте с премьером. Вскоре парламент страны принял закон, позволяющий государству назначить в компанию временного управляющего. Адвокаты Карапетяна попытались оспорить это решение в стокгольмском арбитраже. Однако решение международной инстанции с призывом воздержаться от изъятия активов Карапетяна армянские власти не признали, сославшись на приоритет национального законодательства. А уже в ноябре того же года кабмин лишил группу компаний «Ташир» лицензии на управление армянскими электросетями. В сентябре в разговоре с местными журналистами Карапетян заявил, что он добровольно не продаст ЭСА кому бы то ни было, а компания, по его словам, «вернется к своему законному владельцу».