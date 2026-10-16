В Армении разрешили национализацию электросетей, принадлежащих оппозиционеру

В Армении разрешили национализацию электросетей, принадлежащих оппозиционеруЭто может стать прологом для пересмотра работы РЖД на Южном Кавказе
Правительство Армении начнет процесс национализации ЗАО «Электросети Армении» (ЭСА) российско-армянского предпринимателя и основателя оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Процедуру отчуждения планируется завершить до 1 октября 2027 г., а собственникам обещают выплатить компенсацию «по рыночной» стоимости, следует из проекта постановления, опубликованного 15 октября на государственном портале e-draft.am.
Это решение правительство объясняет необходимостью установления эффективного государственного контроля над стратегической энергетической инфраструктурой, чтобы обеспечить энергетическую безопасность республики и бесперебойное электроснабжение. На данный момент ЭСА обслуживают более 1 млн потребителей в Армении.
Согласно правительственному постановлению, запуск процедуры национализации запланирован на 1 мая 2027 г. и завершиться она должна к 1 октября. Покупателем активов станет министерство территориального управления и инфраструктур, курирующее отрасль энергетики. Компенсацию собственникам правительство намерено выплатить заранее в рамках закона «Об обеспечении преобладающего общественного интереса». После описи имущества армянские власти хотят привлечь независимого оценщика для определения рыночной стоимости.
Сколько стоят армянские электросети
Вскоре на заседании правительства 15 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что после национализации ЭСА он хотел бы передать управление над ними одной из топовых мировых компаний. Пашинян объявил о планах правительства национализировать ЭСА сразу после ареста Карапетяна и обысков в его доме летом 2025 г., после того как тот публично поддержал Армянскую апостольскую церковь в конфликте с премьером. Вскоре парламент страны принял закон, позволяющий государству назначить в компанию временного управляющего. Адвокаты Карапетяна попытались оспорить это решение в стокгольмском арбитраже. Однако решение международной инстанции с призывом воздержаться от изъятия активов Карапетяна армянские власти не признали, сославшись на приоритет национального законодательства. А уже в ноябре того же года кабмин лишил группу компаний «Ташир» лицензии на управление армянскими электросетями. В сентябре в разговоре с местными журналистами Карапетян заявил, что он добровольно не продаст ЭСА кому бы то ни было, а компания, по его словам, «вернется к своему законному владельцу».
Решение армянских властей о национализации ЭСА продиктовано властями Евросоюза, для того чтобы снизить зависимость Армении от России в важных отраслях экономики, предположил армянский политолог Карен Игитян. Таким образом Пашинян, продолжает эксперт, посылает армянской оппозиции сигнал действовать осторожно, угрожая не только посадками в тюрьмы, но и изъятием собственности. Точно так же правительство преследует бизнесмена Гагика Царукяна, чья партия «Процветающая Армения» не прошла в парламент после обнуления итогов голосования за него на нескольких участках, напомнил политолог.
Карапетян не представляет Москву в Армении, поэтому национализация его активов в стране вряд ли окажет влияние на текущие российско-армянские отношения, считает директор Института Кавказа Александр Искандарян. «Да, Карапетян долгое время жил в России и основное свое состояние он сделал там. Но он частное лицо, а решение армянского кабмина скорее продиктовано внутриармянскими соображениями. Безусловно, соответствующее отношение армянских властей к нему не может не иметь политического подтекста», – говорит политолог. Несомненно, изъятие государством ЭСА негативно скажется на инвестиционной привлекательности Армении в глазах международных инвесторов, отмечает Искандарян. «Сможет ли правительство найти эффективного управляющего электросетями страны из компании мирового топ-уровня – сказать сложно. Впрочем, я не думаю, что ЭСА представляет собой лакомый кусок армянской экономики, за которым крупные компании готовы выстроиться в очередь», – сказал аналитик.
ЭСА не единственная крупная компания с российским капиталом, в которой армянские власти пытаются сменить собственника. С конца прошлого года Ереван ведет спор с РЖД относительно продолжения эксплуатации ими армянских железных дорог, которые находятся в управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (по договору – до 2038 г.), 100%-ной «дочки» РЖД. С целью разрешения споров 14 октября Ереван для переговоров с Пашиняном посетил председатель правления российской компании Олег Белозеров, но стороны не сообщили о каких-либо достигнутых договоренностях.
Игитян не исключил введения Москвой новых ограничений после изъятия государством активов у Карапетяна. Пока, по его словам, стороны ведут переговоры относительно дальнейшего членства Армении в ЕАЭС, модернизации Мецаморской АЭС «Росатомом» и концессионных прав РЖД в армянских железных дорогах. «Теоретически национализация ЭСА может стать прологом для пересмотра соглашения правительства с РЖД. Но есть большая разница. Если армянские электросети принадлежат частному капиталу, то односторонние действия в отношении российской госкомпании будут считываться как вызов Москве со всеми вытекающими последствиями. Полагаю, Пашинян это понимает», – рассуждает аналитик.