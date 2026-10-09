Смогут ли Армения и РЖД договориться по армянским железным дорогам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в ближайшее время обсудить с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым вопросы, связанные с восстановлением некоторых трансграничных участков железной дороги на армянской территории. Об этом на брифинге перед местными журналистами заявил 8 октября армянский премьер. С 2008 г. вся армянская железнодорожная инфраструктура находится в управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД; по договору до 2038 г.) – 100%-ной «дочки» РЖД.