Смогут ли Армения и РЖД договориться по армянским железным дорогам

Смогут ли Армения и РЖД договориться по армянским железным дорогамЕреван хочет передать российскую концессию Казахстану
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в ближайшее время обсудить с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым вопросы, связанные с восстановлением некоторых трансграничных участков железной дороги на армянской территории. Об этом на брифинге перед местными журналистами заявил 8 октября армянский премьер. С 2008 г. вся армянская железнодорожная инфраструктура находится в управлении ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД; по договору до 2038 г.) – 100%-ной «дочки» РЖД.
С конца прошлого года вопросы эксплуатации армянских железных дорог – один из основных предметов разногласий между Ереваном и Москвой.
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