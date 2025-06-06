Банк России снизил ключевую ставку впервые с 2022 года

Это первое снижение ставки с 2022 г., когда она была установлена на уровне 7,5%. Затем ЦБ начал постепенно повышать ставку и перешел к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП). На заседании в апреле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в марте. По его итогам регулятор заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 г.: это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).