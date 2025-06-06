Банк России снизил ключевую ставку впервые с 2022 года

Банк России снизил ключевую ставку впервые с 2022 годаПоследние данные подтвердили торможение в экономике и ценах
Совет директоров Банка России на заседании 6 июня решил опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали 9 из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Четыре экономиста ждали ее уменьшения сразу на 200 базисных пунктов до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускал снижение ставки в диапазоне 19–20%, еще один ожидал от регулятора менее решительного сокращения – до 20,5%.
Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, пишет ЦБ в пресс-релизе. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, обращает внимание регулятор.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отметил Банк России.
Это первое снижение ставки с 2022 г., когда она была установлена на уровне 7,5%. Затем ЦБ начал постепенно повышать ставку и перешел к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП). На заседании в апреле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в марте. По его итогам регулятор заявлял, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели 4% в 2026 г.: это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).
Оперативные данные Росстата показали, что индекс потребительских цен за неделю с с 27 мая по 2 июня составил 0,05% против 0,06% и 0,07% двумя неделями ранее. Годовая инфляция также замедлилась в мае – на 26 мая Минэкономразвития оценило ее в 9,78% после 9,9% на 19 мая и 10,09% на 12 мая.
Несмотря на фиксируемое замедление инфляции, ожидания россиян относительно повышения цен в ближайший год растут. В мае показатель вырос до 13,4% против 13,1% в апреле и 12,9% в марте. Официальный курс рубля с 6 мая по 6 июня укрепился на 3,4% (до 79,13 с 81,91 руб./$). С начала года стоимость нацвалюты выросла примерно на 22%.
Сегодня ситуация несколько поменялась, появилось много всего, что будет интересно обсудить, заявил накануне «недели тишины» перед заседанием по ставке зампред Банка России Филипп Габуния, отмечая, что варианты решений по ставке и сигналу будут «более разнообразными, чем в апреле».
Экономика начала охлаждаться. ВВП России в I квартале 2025 г. вырос на 1,4% в годовом исчислении. Цифра Росстата оказалась хуже оценки Минэкономразвития (1,7%) и Банка России (2%). Российская экономика, в 2024 г. показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, и задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным, с тем чтобы не допустить переохлаждения, «как в криокамере», говорил в марте на съезде РСПП президент Владимир Путин.
В России есть риски переохлаждения экономики, говорил 26 мая министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что в последние недели годовая инфляция в России варьируется в диапазоне 3–4%, если пересчитать по недельным данным. «Мы рассчитываем, что это своевременно будет учтено Центральным банком при принятии решений. Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики», – сказал Решетников.
Предправления ВТБ Андрей Костин ранее предложил пари на 10 щелчков после прогноза первого зампредседателя банка Дмитрия Пьянова о сохранении Центробанком ключевой ставки на следующем заседании: глава банка ставил на снижение «ключа». Костин обращал внимание на признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции. Пьянов аргументировал свои ожидания отсутствием на рынке труда позитивных охлаждающих эффектов, угрозами санкций и грядущими двузначными индексациями, в частности, тарифов по ЖКХ.
Аргументом для снижения может стать тяжелая ситуация для бизнеса, который длительное время «пытается выживать» в условиях дорогих денег, говорил управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев. Банк России в обзоре финансовой стабильности указал на ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний России на фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и повышения расходов на обслуживание кредитов.
Загрузка производственных мощностей в экономике снизилась до 79,3% – это минимум с середины 2022 г., рассказывал сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов «Ведомостям». Он также указывал, что кредитный импульс достиг минимального уровня с 2022 г.