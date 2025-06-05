Какого решения ЦБ по ключевой ставке ожидают аналитики

Аргументом для снижения может стать и тяжелая ситуация для бизнеса, который в условиях дорогих денег сокращает персонал или уводит его в неоплачиваемый отпуск, останавливая существующие бизнес-линии и не запуская новые. Так загрузка производственных мощностей в экономике снизилась до 79,3% – это минимум с середины 2022 г.