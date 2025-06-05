Какого решения ЦБ по ключевой ставке ожидают аналитики
6 июня Банк России проведет заседание по ключевой ставке. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков (15 из 24) ожидают, что регулятор сохранит ставку на уровне 21%. Другие прогнозируют снижение: до 19–20%.
На предыдущем заседании 25 апреля Банк России сохранил ставку в четвертый раз – на уровне 21% она держится с конца октября. Для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России должен зафиксировать «устойчивость дезинфляционного тренда». По данным Росстата, инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05.
С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года – 3,39%. При этом ожидания россиян относительно повышения цен в ближайший год растут. В мае показатель вырос до 13,4% против 13,1% в апреле и 12,9% в марте.
Аргументы за сохранение ставки:
Большинство экспертов ожидают сохранения ставки со смягчением сигнала, поскольку инфляционные ожидания населения повышаются второй месяц подряд. По мнению аналитиков, регулятор не будет закрывать глаза на то, что один из основных индикаторов не уменьшается, несмотря на замедление роста цен и укрепление рубля.
Аналитики отмечают, что ослабление роста цен во многом обусловлено укреплением рубля. Также заметна неоднородность замедления инфляции – в группе непродовольственных товаров она близка к нулю, но в продовольственных товарах и услугах темпы остаются высокими.
По мнению опрошенных экспертов, ЦБ может опасаться, что в случае снижения ставки экономические агенты будут «забегать вперед» в ожиданиях траектории ее снижения и регулятор потеряет контроль над темпами смягчения ДКП.
Аргументы за смягчение ставки:
Среди возможных причин для снижения ставки аналитики выделяют следующие факторы: экономика замедлилась, темпы роста потребительских займов замедляются, кредит бизнесу и ипотека идут по нижней границе прогнозов ЦБ.
Аргументом для снижения может стать и тяжелая ситуация для бизнеса, который в условиях дорогих денег сокращает персонал или уводит его в неоплачиваемый отпуск, останавливая существующие бизнес-линии и не запуская новые. Так загрузка производственных мощностей в экономике снизилась до 79,3% – это минимум с середины 2022 г.