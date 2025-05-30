Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставкуВ то же время есть факторы и в пользу ее снижения
Банк России на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд, считает большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Чуть больше половины экспертов – 15 из 24 – ожидают такого решения от регулятора. Еще девять полагают, что ЦБ все же снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 200 базисных пункта до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки в диапазоне 19–20%, еще один ожидает от регулятора менее решительного сокращения – до 20,5%.
На предыдущем заседании 25 апреля Банк России сохранил ставку в четвертый раз – на уровне 21% она держится с конца октября. Это решение совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей». В пресс-релизе по итогам заседания говорилось, что инфляционное давление продолжает снижаться, но остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения. В то же время регулятор смягчил сигнал впервые за два года на нейтральный и не включил в пресс-релиз тезис о возможном повышении ставки в случае недостаточной для достижения таргета дезинфляционной динамики. В ходе заседания сложился «широкий консенсус» по сохранению ставки, предметом обсуждения были лишь «нюансы сигнала», говорила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России должен зафиксировать «устойчивость дезинфляционного тренда», признаками которого станут замедление потребительской активности и кредитования, уменьшение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий, говорила Набиуллина. Ускорить реализацию такого сценария могло бы устойчивое укрепление национальной валюты, добавляла председатель ЦБ.
Годовая инфляция замедлялась в этом месяце – на 26 мая Минэкономразвития оценило ее в 9,78% после 9,9% на 19 мая и 10,09% на 12 мая.
На конец апреля статистическое ведомство оценивало показатель годовой инфляции в 10,23% против 10,34% по итогам марта. В снижение цен свой вклад вносит сезонное удешевление плодоовощной продукции, а также некоторое снижение цен на непродовольственные товары из-за укрепления рубля. По данным Росстата, с 20 по 26 мая рост цен составил 0,06% после 0,07% и 0,06% двумя неделями ранее. Несмотря на фиксируемое замедление инфляции, ожидания россиян относительно повышения цен в ближайший год растут. В мае показатель вырос до 13,4% против 13,1% в апреле и 12,9% в марте. Курс рубля с 30 апреля по 30 мая укрепился почти на 4% (с 81,56 до 78,50 руб./$) и сейчас находится на двухлетних максимумах. С начала года стоимость нацвалюты выросла почти на 20%.
Причины сохранения ставки
Большинство экспертов ожидают сохранения ставки со смягчением сигнала, поскольку инфляционные ожидания населения повышаются второй месяц подряд. По мнению аналитиков, регулятор не будет закрывать глаза на то, что один из основных индикаторов не уменьшается, несмотря на замедление роста цен и укрепление рубля. Высокие инфляционные ожидания населения могут привести к новой волне роста спроса и, как следствие, цен при снижении ключевой ставки, предупреждает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
Текущая инфляция в апреле снизилась до 6,2% (в пересчете на год с коррекцией на сезонность), базовая – достигла 4,4%, тогда как в декабре 2024 г. оба показателя составляли 14,1%, оценивает Ващелюк. При этом ослабление роста цен во многом обусловлено укреплением рубля, считает она. Также заметна неоднородность замедления инфляции – в группе непродовольственных товаров с коррекцией на сезонность она уже близка к нулю, но в продовольственных товарах и услугах темпы остаются высокими, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Усиливаются и проинфляционные риски со стороны цен на нефть и геополитики, а весенние заморозки вносят неопределенность в ситуацию с урожаем, добавляет Беленькая.
Участники опроса
ЦБ не будет форсировать переход к циклу снижения ключевой ставки, так как продолжает фиксировать существенные риски рецидива инфляции, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. В апреле – мае продолжили расти инфляционные ожидания населения, а краткосрочные ценовые ожидания бизнеса остаются на высоком уровне. Кроме того, правительство в обновленном плане предполагает более высокую индексацию регулируемых тарифов, что потребует от Банка России сохранения действующей траектории ключевой ставки для обеспечения возврата инфляции к таргету 4% в 2026 г., добавляет Попов.
По словам Беленькой, ЦБ может опасаться, что в случае снижения ставки экономические агенты будут «забегать вперед» в ожиданиях траектории ее снижения и регулятор может потерять контроль над темпами смягчения денежно-кредитных условий. Решение снизить ставку должно быть единогласным среди членов совета директоров, чтобы не пришлось потом ее повышать, – сейчас цена ошибки ЦБ очень высока, подчеркивает главный экономист «Синары» Сергей Коныгин.
ЦБ сохранит ставку, так как для перехода к ее снижению регулятору потребуются уверенное снижение инфляционных ожиданий, стабилизация внешних условий и цен на нефть, а также смягчение условий на рынке труда, отмечает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Возможность снижения
Условия для снижения ставки созданы: экономика замедлилась, темпы роста потребительских займов замедляются, кредит бизнесу и ипотека идут по нижней границе прогнозов ЦБ, отмечает автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. По его оценке, ставку будут снижать на каждом заседании до конца года, чтобы не допустить нарастания финансовых проблем и переохлаждения экономики. Аргументом для снижения может стать тяжелая ситуация для бизнеса, который уже длительное время пытается выживать в условиях дорогих денег: сокращает персонал или уводит его в неоплачиваемый отпуск, останавливая существующие бизнес-линии и не запуская новые, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-траст» Дмитрий Целищев. Банк России в обзоре финансовой стабильности указал на ухудшение финансового состояния 78 крупнейших компаний России на фоне роста себестоимости, снижения рентабельности продаж и повышения расходов на обслуживание кредитов.
Загрузка производственных мощностей в экономике снизилась до 79,3% – это минимум с середины 2022 г., отмечает сотрудник факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов. Он также указывает на то, что кредитный импульс достиг минимального уровня с 2022 г.
Также в пользу снижения ставки говорит снижение напряженности на рынке труда, которое мы видим в последних опросах предприятий, добавляет главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Еще одним фактором в пользу такого решения может стать охлаждение экономики, которое мы видим в последних данных по ВВП и кредитованию, говорит Исаков. По данным Росстата, рост ВВП в I квартале составил 1,4%. По оценкам экспертов, с сезонной коррекций в январе – марте было снижение экономики по сравнению с последним кварталом 2024 г. (см. текст от 6 мая).
По мнению Жирнова, фактору инфляционных ожиданий стоит уделять меньше внимания, поскольку они растут вместе с ухудшением потребительских настроений и не вызывают избыточного потребления. Жирнов также подчеркивает, что значимая часть потребительской корзины – товары со слабо эластичным спросом или близкой к монопольной структурой предложения и в этой части важнее смотреть на инфляционные ожидания бизнеса, а они за последние месяцы снизились. Текущий уровень находится на минимальных значениях с лета 2023 г., однако остается повышенным, отмечал ЦБ. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие три месяца, составил 4,4% в пересчете на год. Еще один повод не доверять инфляционным ожиданиям назвал директор аналитического департамента «Цифра брокера» Ованес Оганисян. По его словам, ожидание граждан без депозитов снижаются, а граждане с депозитами хотят побольше заработать, поэтому в опросах ЦБ их ответы могут быть искажены.
Что будет с инфляцией
Аналитики по-разному оценивают уровень инфляции, которого можно ожидать к концу 2025 г. Большинство опрошенных «Ведомостями» ждут показателя в пределах прогноза ЦБ, в диапазоне 7–8%.
В ближайшие месяцы на динамику цен будут заметно влиять спрос на туристические услуги и курс рубля, считает Попов. По его словам, активный в последнее время рост цен на услуги замедлится в случае сохранения крепости рубля, с началом лета должны усилиться и сезонные дефляционные процессы в сегменте продуктов питания. При этом в начале июня ожидается рост тарифов на транспортные услуги, а в начале июля – повышение тарифов ЖКХ, напоминает Попов. В таких условиях быстрого снижения годового уровня инфляции он не ожидает, на конец первого полугодия она составит 9,5–9,7%, а на конец года – около 7%.
При этом некоторые оценки более оптимистичны. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года. Предпосылками станут слабое кредитование на фоне высокой ключевой ставки, крепкий рубль, нормализация бюджетных расходов, говорит Васильев.
Коныгин также ожидает инфляцию ниже прогноза ЦБ по итогам года на уровне 6,5%, а в среднем – 8–9%. Он отмечает, что сыграет роль эффект высокой базы последнего квартала прошлого года.
Основным фактором, влияющим на инфляцию, сейчас является динамика валютного курса, добавляет Коныгин. По его прогнозам, даже в случае ослабления курса до 90 руб./$ на конец года инфляция по итогам 2025 г. окажется вблизи 6,5–7%, т. е. близко к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ.
Есть высокий риск того, что при ухудшении внешних условий девальвационные ожидания вновь усилятся, рубль ослабнет, а инфляция вернется к высоким уровням, предупреждает Ващелюк. Она указывает на то, что стремительный рост курса отечественной валюты начался после вступления в должность нового президента США и его первого телефонного разговора с президентом России. И замедлению экономической активности и умеренному спросу на импорт также могла способствовать геополитика, усилившая неопределенность для бизнеса, добавляет Ващелюк.
В подготовке статьи участвовал Артем Кульша