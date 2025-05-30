Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку

По мнению Жирнова, фактору инфляционных ожиданий стоит уделять меньше внимания, поскольку они растут вместе с ухудшением потребительских настроений и не вызывают избыточного потребления. Жирнов также подчеркивает, что значимая часть потребительской корзины – товары со слабо эластичным спросом или близкой к монопольной структурой предложения и в этой части важнее смотреть на инфляционные ожидания бизнеса, а они за последние месяцы снизились. Текущий уровень находится на минимальных значениях с лета 2023 г., однако остается повышенным, отмечал ЦБ. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие три месяца, составил 4,4% в пересчете на год. Еще один повод не доверять инфляционным ожиданиям назвал директор аналитического департамента «Цифра брокера» Ованес Оганисян. По его словам, ожидание граждан без депозитов снижаются, а граждане с депозитами хотят побольше заработать, поэтому в опросах ЦБ их ответы могут быть искажены.