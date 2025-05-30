Подкаст «Ведомостей»: Что будет с ключевой ставкой в июне?Обсуждаем с редактором отдела экономики Анастасией Бойко и корреспондентом отдела экономики Ксенией Котченко
6 июня состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Сохранится ли ставка на уровне 21% пятый раз подряд? Смутит ли регулятора рост инфляционных ожиданий? Какие на сегодняшний день причины для укрепления рубля и что будет с рублем дальше?
Обсуждают мнения экспертов и консенсус-прогноз «Ведомостей» ведущая Наталья Семенихина, редактор отдела экономики Анастасия Бойко и корреспондент отдела экономики Ксения Котченко.