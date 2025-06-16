Орешкин: модель роста российской экономики исчерпала себя
Экономика России активно развивается, в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но «эта модель роста себя исчерпала». Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин журналу «Эксперт» накануне ПМЭФ-2025.
По его словам, в последние годы наблюдается активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Такого низкого показателя безработицы, как в России, нет ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей тоже находится на достаточно высоком уровне.
«Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», – указал Орешкин.
4 июня Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста российской экономики в апреле 2025 г. – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. В помесячном выражении с исключением сезонности рост составил 1%. За январь – апрель 2025 г. экономика прибавила 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.
Безработица осталась на прежнем уровне – 2,3% рабочей силы. Реальная заработная плата в марте выросла на 0,1% против 3,2% в феврале. Номинальная зарплата в марте увеличилась на 10,5% против 13,6% в феврале и составила 97 645 руб.
26 мая президент России Владимир Путин указал, что российская экономика по паритету покупательной способности заняла четвертое место в мире. Глава государства заметил, что экономика страны росла в «весьма сложных условиях». В 2023 г. рост составил 4,1%, а в 2024 – 4,3%. Путин назвал это хорошим показателем. По его словам, рост охватывал промышленность, цифровые технологии, сельское хозяйство, сферу услуг, финансов.