Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Орешкин: модель роста российской экономики исчерпала себя

Ведомости

Экономика России активно развивается, в значительной степени благодаря активизации спящего, незадействованного потенциала, прежде всего кадрового и производственного, но «эта модель роста себя исчерпала». Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин журналу «Эксперт» накануне ПМЭФ-2025.

По его словам, в последние годы наблюдается активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Такого низкого показателя безработицы, как в России, нет ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей тоже находится на достаточно высоком уровне.

«Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», – указал Орешкин.

4 июня Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста российской экономики в апреле 2025 г. – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. В помесячном выражении с исключением сезонности рост составил 1%. За январь – апрель 2025 г. экономика прибавила 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Безработица осталась на прежнем уровне – 2,3% рабочей силы. Реальная заработная плата в марте выросла на 0,1% против 3,2% в феврале. Номинальная зарплата в марте увеличилась на 10,5% против 13,6% в феврале и составила 97 645 руб.

26 мая президент России Владимир Путин указал, что российская экономика по паритету покупательной способности заняла четвертое место в мире. Глава государства заметил, что экономика страны росла в «весьма сложных условиях». В 2023 г. рост составил 4,1%, а в 2024 – 4,3%. Путин назвал это хорошим показателем. По его словам, рост охватывал промышленность, цифровые технологии, сельское хозяйство, сферу услуг, финансов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных