Орешкин: модель роста российской экономики исчерпала себя

По его словам, в последние годы наблюдается активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Такого низкого показателя безработицы, как в России, нет ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей тоже находится на достаточно высоком уровне.