Путин: экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

Путин: экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способностиОб этом президент заявил на встрече с представителями предпринимательских кругов
ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) занял четвертое место в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», – сказал он на встрече с представителями предпринимательских кругов.
Экономика страны росла в «весьма сложных условиях». По его данным, в 2023 г. рост составил 4,1%, а в 2024-м – 4,3%. Путин назвал это хорошим показателем. По словам президента, рост охватывал промышленность, цифровые технологии, сельское хозяйство, сферу услуг, финансов.
О том, что Россия обогнала японскую экономику и заняла четвертое место в глобальном рейтинге стран по паритету покупательной способности, стало известно летом 2024 г. Тогда такую статистику представил Всемирный банк в Международной программе сравнения (International Comparison Program, ICP). В отчете ВБ фигурировало сопоставление экономик с результатами за 2021 г.
В 2023 г. объем ВВП России по ППС составил $6,45 трлн, отмечали в Росстате. Это на $715 млрд больше, чем в 2021 г., когда показатель составлял $5,73 трлн (3,8% мирового ВВП).