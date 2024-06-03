Почему Россия поднялась на четвертое место в рейтинге крупнейших экономик

Оценки в рамках ICP показывают, что доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах. Страна обогнала Японию (3,7% и $5,6 трлн) и Германию (3,4% и $5,2 трлн). Выше России в рейтинге 2021 г. находятся Индия (7,2% и $11 трлн), США (15,5% и $24 трлн) и Китай (18,9% и $29 трлн).