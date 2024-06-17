Росстат оценил экономику России по покупательной способности за 2023 год

Росстат оценил экономику России по покупательной способности за 2023 годВВП по ППС составил $6,45 трлн
Объем ВВП России по паритету покупательной способности в 2023 г. составил $6,45 трлн, следует из данных Росстата. Это на $715 млрд больше, чем в 2021 г., когда показатель составлял $5,73 трлн (3,8% мирового ВВП). Оценка за предыдущие два года сделана на основе увеличения показателя 2021 г. на индекс-дефлятор.
Ранее Всемирный банк обновил оценки за 2021 г. и сообщил, что российская экономика заняла 4-е место в глобальном рейтинге 176 стран мира по уровню ВВП по ППС. Страна обогнала Японию (3,7% и $5,6 трлн) и Германию (3,4% и $5,2 трлн). Выше России в рейтинге 2021 г. находятся Индия (7,2% и $11 трлн), США (15,5% и $24 трлн) и Китай (18,9% и $29 трлн).
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