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Росстат оценил экономику России по покупательной способности за 2023 год

ВВП по ППС составил $6,45 трлн
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Объем ВВП России по паритету покупательной способности в 2023 г. составил $6,45 трлн, следует из данных Росстата. Это на $715 млрд больше, чем в 2021 г., когда показатель составлял $5,73 трлн (3,8% мирового ВВП). Оценка за предыдущие два года сделана на основе увеличения показателя 2021 г. на индекс-дефлятор.

Ранее Всемирный банк обновил оценки за 2021 г. и сообщил, что российская экономика заняла 4-е место в глобальном рейтинге 176 стран мира по уровню ВВП по ППС. Страна обогнала Японию (3,7% и $5,6 трлн) и Германию (3,4% и $5,2 трлн). Выше России в рейтинге 2021 г. находятся Индия (7,2% и $11 трлн), США (15,5% и $24 трлн) и Китай (18,9% и $29 трлн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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