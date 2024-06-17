Росстат оценил экономику России по покупательной способности за 2023 год

Объем ВВП России по паритету покупательной способности в 2023 г. составил $6,45 трлн, следует из данных Росстата. Это на $715 млрд больше, чем в 2021 г., когда показатель составлял $5,73 трлн (3,8% мирового ВВП). Оценка за предыдущие два года сделана на основе увеличения показателя 2021 г. на индекс-дефлятор.