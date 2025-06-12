Росстат сообщил о снижении численности бедных на 2 млн человек за год

С 1 января 2025 г. зарплаты сотрудников бюджетной сферы, то есть учителей, воспитателей, врачей, соцработников, повысили на 13,2%. При этом власти планируют дополнительную индексацию еще на 3,6%, чтобы довести ее до 16,8%. Это необходимо в связи с уточнением фактической динамики уровня заработной платы в 2024 г. и прогнозных показателей по заработной плате в текущем году, уточнял министр финансов Антон Силуанов. Поправки в бюджет на 2025 г. предусматривают выделение дополнительных 130 млрд руб. на индексацию оплаты труда в бюджетной сфере и ряд других социальных выплат. Бюджетникам, которым не индексировали зарплаты в январе, выплаты повысят на 7,6% с 1 октября 2025 г. В их числе работники государственных учреждений, судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета и федеральные госслужащие. В 2024 г. заработные платы в бюджетном секторе проиндексировали на 9,8%.