Росстат сообщил о снижении численности бедных на 2 млн человек за год

Росстат сообщил о снижении численности бедных на 2 млн человек за годЭксперты связывают это с повышением доходов населения и индексацией зарплат
Численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале 2025 г. снизилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн человек. Они составляют 8,1% от общей численности населения. Это следует из данных Росстата.
При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. вырос на 4,2 млн человек. На конец прошлого года население с доходами ниже границы бедности составляло 7,7 млн человек, или 5,3% населения. В целом за год доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%, что стало историческим минимумом, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.
Динамика численности населения за чертой бедности имеет сезонный характер: показатель выше в первом полугодии и снижается к концу года. Так, в I квартале 2024 г. количество бедных составило 14 млн человек (17,7 млн за аналогичный период 2023 г.) Во II квартале – 12,4 млн (14,7 млн в 2023 г.), в III квартале – 11,8 млн (13,8 млн в 2023 г.), в IV квартале – 7,7 млн (9,1 млн в 2023 г.).
В январе – марте 2025 г. границей бедности считался доход в 16 621 руб., тогда как за аналогичный период предыдущего года он составлял 15 096 руб. Граница бедности за год выросла на 10%. Среднее значение по итогам 2024 г. – 15 552 руб.
Методы оценки
С 1 февраля государство проиндексировало более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%. Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии были проиндексированы на 14,75%, что затронуло около 4,2 млн россиян, включая людей с инвалидностью. С 2026 г. пенсии в России будут индексироваться дважды – в феврале и апреле, с учетом инфляции и доходов Социального фонда, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
О чем говорят данные
Факт одновременного повышения порога и сокращения числа бедных указывает на улучшение распределения доходов среди наименее обеспеченного населения, отмечает партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина. Она считает, что снижение бедности можно объяснить ростом номинальных и реальных доходов населения, а также масштабным внедрением адресных выплат. По последним данным Росстата, за I квартал 2025 г. среднемесячные номинальные зарплаты россиян выросли на 13,8% год к году, реальные – на 3,4%. За март рост показателя в номинальном выражении составил 10,5% год к году.
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с января 2025 г. повлияло на доходы самых низкооплачиваемых работников, расширение адресной соцподдержки также оказало влияние на уровень бедности, указывает Павлюшина. Она также подчеркивает, что теперь единое пособие семьям с детьми назначается проактивно. Помимо этого, в начале 2025 г. была проведена индексация пенсий и социальных выплат, что позволило увеличить доходы уязвимых групп населения.
С 1 января 2025 г. зарплаты сотрудников бюджетной сферы, то есть учителей, воспитателей, врачей, соцработников, повысили на 13,2%. При этом власти планируют дополнительную индексацию еще на 3,6%, чтобы довести ее до 16,8%. Это необходимо в связи с уточнением фактической динамики уровня заработной платы в 2024 г. и прогнозных показателей по заработной плате в текущем году, уточнял министр финансов Антон Силуанов. Поправки в бюджет на 2025 г. предусматривают выделение дополнительных 130 млрд руб. на индексацию оплаты труда в бюджетной сфере и ряд других социальных выплат. Бюджетникам, которым не индексировали зарплаты в январе, выплаты повысят на 7,6% с 1 октября 2025 г. В их числе работники государственных учреждений, судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета и федеральные госслужащие. В 2024 г. заработные платы в бюджетном секторе проиндексировали на 9,8%.
Сезонность показателя
Всегда максимальная численность малоимущего населения фиксируется в I квартале и в первом полугодии, в дальнейшем она начинает снижаться и по итогам года значение усредняется, объясняет эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков.
Уровень бедности зависит от главного фактора – инфляции, которая влияет на индексацию пенсий и зарплат, говорит профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. При этом между установлением прожиточного минимума и индексацией есть временной лаг, поэтому к концу года доходы оказываются значимо выше, чем черта бедности. Например, с 1 января увеличивается прожиточный минимум, но при этом индексация зарплат проводится в более поздние периоды. Социальные пенсии также обычно индексируются с 1 апреля, то есть во II квартале, отмечает Сафонов.
Низкая численность населения за чертой бедности в IV квартале 2024 г. объясняется сезонностью доходов, подтверждает Павлюшина. Она объясняет, что в декабре выплачиваются 13-е зарплаты, квартальные премии, годовые бонусы и часть социальных выплат за год, что резко сокращает бедность к концу года.
Согласно майскому указу президента, уже к 2030 г. уровень бедности должен быть ниже 7%. Сейчас на I квартал он составляет 8,1%. Достичь цели поможет ускоренное повышение МРОТ, которое поддержит, в первую очередь, семьи с низким достатком, а также борьба с инфляцией, развитие программ социальной точной направленности, в том числе региональных, для поддержки семей с большим количеством детей и прочих категорий нуждающихся граждан, говорит Поляков. Основной инструмент снижения бедности – это рост заработной платы и пенсий выше уровня инфляции, а также снижение уровня безработицы и инфляции, считает Сафонов.