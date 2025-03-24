Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России

Росстат в марте 2025 г. сообщил, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в 2024 г. снизилась на 1,7 млн и составила 10,5 млн человек. Прошлый исторически минимальный уровень был зафиксирован в 2023 г. на уровне 8,5%, когда за чертой бедности находились 12,4 млн человек.