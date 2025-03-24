Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России
Уровень бедности по итогам прошлого года стал самым низким за всю историю России – доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министр Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи опубликовала пресс-служба правительства.
«Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьезным результатом – мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х гг., ну и в общем в истории Российской Федерации», – сказала она.
Кабинет министров, по словам вице-премьера, уделяет особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей. В том числе, власти донастраивают меры поддержки, – например, семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 г.
Росстат в марте 2025 г. сообщил, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в 2024 г. снизилась на 1,7 млн и составила 10,5 млн человек. Прошлый исторически минимальный уровень был зафиксирован в 2023 г. на уровне 8,5%, когда за чертой бедности находились 12,4 млн человек.
13 июля 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о возврате уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% родителям двоих и более детей. Налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил, что порядка 4 млн российских семей с невысокими доходами смогут получить семейную налоговую выплату в Социальном фонде.