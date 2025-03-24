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Голикова заявила о рекордно низком уровне бедности в России

Ведомости

Уровень бедности по итогам прошлого года стал самым низким за всю историю России – доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с премьер-министр Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи опубликовала пресс-служба правительства.

«Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьезным результатом – мы имеем показатель 7,2%. Это самый низкий показатель с начала 2000-х гг., ну и в общем в истории Российской Федерации», – сказала она.

Кабинет министров, по словам вице-премьера, уделяет особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей. В том числе, власти донастраивают меры поддержки, – например, семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 г.

Росстат в марте 2025 г. сообщил, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в 2024 г. снизилась на 1,7 млн и составила 10,5 млн человек. Прошлый исторически минимальный уровень был зафиксирован в 2023 г. на уровне 8,5%, когда за чертой бедности находились 12,4 млн человек.

13 июля 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о возврате уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% родителям двоих и более детей. Налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил, что порядка 4 млн российских семей с невысокими доходами смогут получить семейную налоговую выплату в Социальном фонде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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