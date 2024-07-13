Путин подписал закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% родителям двоих и более детей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. Территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России будет назначать и производить выплату каждому из родителей детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении). При определении права на налоговую выплату учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.
Закон вступит в силу 1 января 2026 г.