В ГД приняли закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми

Законопроект был внесен в Госдуму 1 июня. Согласно документу, на вычет смогут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. Территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России будет назначать и производить выплату каждому из родителей или попечителей детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении). Условием для ее получения также является отсутствие у заявителя задолженности по уплате алиментов. При определении права на налоговую выплату учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.